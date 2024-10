Pippo Inzaghi: ‘Reggina, ti seguo. Puoi fare bene anche in B’

"Conosco Taibi e Toscano. Sono contento per la città di Reggio"

Campione in campo, protagonista assoluto con il suo Benevento nel campionato di serie B. Pippo Inzaghi è ospite di “Vai Reggina”: “Da lunedi riprendiamo ad allenarci, ritengo si debba far di tutto per completare quello che fino ad ora si è fatto. le cose vanno meglio, le attività hanno riaperto ed è giusto che si concluda anche un campionato che ormai era giunto alla sua conclusione.

Il problema mentale non credo possa esserci. I ragazzi comunque si sono allenati e non vedono l’ora di ripartire. Mancherà la condizione ma tra allenamenti e partite ogni tre giorni si recupera in fretta.

Massimo Taibi e Mimmo Toscano sono due amici e non hanno bisogno di suggerimenti. Conosco entra,bi personalmente e sono contento per loro. A Reggio ho giocato tante volte, sono contento che la Reggina torni dove merita, se lo merita la gente. Ho ascoltato anche i discorsi del presidente, vi seguo.

Questa Reggina ha già un gruppo forte, con qualche innesto può dire la sua anche in serie B.