Inzia l’anno scolastico della scuola “Alvaro – Gebbione” di Reggio Calabria con innovativi strumenti tecnologici

Il Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Alvaro-Gebbione”, professoressa Margherita Nucera, a pochi giorni dall’avvio dell’anno scolastico 2014/15 esprime viva soddisfazione e un caloroso augurio di buon lavoro agli studenti, alle loro famiglie, agli insegnanti, al personale ATA e a quanti sono impegnati nell’impresa educativa e nella formazione delle giovani generazioni.Il dirigente evidenzia i risultati conseguiti nell’anno scolastico concluso proiettandosi a nuove sfide sempre più ambiziose per il 2015.“L’istituto Alvaro-Gebbione – spiega la dirigente Nucera – con l’introduzione di ulteriori 10 lavagne interattive multimediali si pone all’avanguardia tra le scuole reggine potendo contare su ambienti di apprendimento innovativi e dotati delle più moderne tecnologie in ambito didattico. Difatti, quasi tutte le aule dell’Istituto sono state dotate delle innovative LIM che permettono direttamente in classe di effettuare lezioni interattive, multisensoriali e condivise”.Inoltre, l’istituto comprensivo è già dotato di nuovi laboratori informatici, musicali, linguistici con postazioni multimediali dedicate e matematico-scientifico con specifici kit di sperimentazione. Si sta procedendo, inoltre, all’introduzione dei Tablet in aula che consentiranno agli alunni della scuola secondaria di apprendere potendo interagire con strumenti tecnologici di ultimissima generazione in linea con le indicazione del MIUR e dell’Unione Europea.“Con queste nuove tecnologie desideriamo ridurre la distanza tra il sapere scolastico e il mondo dei ragazzi sfruttando le opportunità offerte dai nuovi canali di comunicazione per raggiungere, aumentare e rendere più fruibili i saperi. Ci siamo voluti misurare, come scuola – continua la dirigente – con l’innovazione didattica connessa a nuovi ambienti di apprendimento.Un plauso va fatto agli insegnanti per essere sempre pronti e aggiornati in modo da sfruttare al meglio le potenzialità dell’ICT nella didattica”.Il dirigente scolastico evidenzia inoltre, i brillanti risultati conseguiti con i Progetti PON realizzati nel 2014. Tali corsi, finanziati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca all’interno delle azioni previste dal Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo”, hanno consentito di investire sul capitale umano migliorando le competenze e le conoscenze degli studenti.“Siamo soddisfatti di quanto svolto nei Progetti PON – osserva la docente Nucera – perché i ragazzi hanno partecipato attivamente ai corsi e con risultati estremamente positivi. I percorsi formativi, potenziano la capacità di ricerca degli allievi e li pongono a contatto con la realtà socio-culturale del territorio. In particolare, grazie alla professionalità di un attento staff di docenti, esperti e del personale ATA sono stati realizzati moduli dedicati all’insegnamento delle “competenze chiave” in campo culturale, matematico, digitale e moduli diretti ad accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società dell’informazione nella scuola. Inoltre, un percorso specifico è stato dedicato a promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l’inclusione sociale. Attività che vanno a migliorare e completare la formazione dell’allievo, e che – conclude la dirigente Nucera – hanno una forte ricaduta sulla socializzazione e sul rafforzamento delle competenze e delle conoscenze specifiche degli alunni”.