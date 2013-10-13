IOS 7, iPhone 5s e 5c: le ultime novità Apple non convincono il mercato

di Walter Marino – HERE WE ARE! Cari amici di Tech-CityNow vi siamo mancati vero? E anche se non vi siamo mancati siamo tornati carichissimi e pronti a riempirvi le giornate con tantissime technews! Come se non bastasse a Cupertino hanno pensato bene di affollare queste ultime settimane con presentazioni su presentazioni, grandissime novità per la casa della mela morsicata che ha pensato di rinfrescare con un pò di colore e tante sfiziosità i propri prodotti! Non possiamo non partire da IOS7, ennesima rivoluzione software che probabilmente rappresenta piu di ogni altra cosa la voglia di distaccarsi dal jobs-pensiero. Il nuovo sistema operativo rappresenta davvero un punto di svolta per la grafica apple che presenta ora forse piu semplicità e piu intuizione d’uso ma che abbandona linee decisamente piu marcate ed eleganti cedendo alla morbidezza di colori vivi e animazioni in simil-3D. Onestamente dal punto di vista gestionale il telefono non ha subito grosse novità, unica degna di nota è il nuovo centro di controllo che permette tramite uno “swipe” dal basso di accedere velocemente a funzioni base come wifi, torcia , modalità aereo e retroilluminazione. Ed è poco? Potreste chiederci, si per noi è un po poco, in quanto escludendo le grosse novità grafiche e un safari leggermente piu organizzato il software è piu che altro un refresh del vecchio ios. Il nuovo software ha fatto solo da contorno però ai nuovi smartphone presentati due settimane fa e in vendita in Italia a partice dal 25 Ottobre. Ormai familiare la versione S del device di punta che vedremo in seguito, ha invece attirato a se i riflettori un secondo modello che per la prima volta sdoppia il mercato apple sempre incentrato su un solo modello. Iphone 5c il nome che ha visto però mesi di anticipazioni presentato come iphone “economico”, fuorviando di fatto chi aveva gia l’acquolina in bocca per un possibile aggeggio apple piu accessibile. Di fatto il 5c è tutto tranne che economico, il prezzo si aggira sui 629 euro per la versione da 16 e di 729 euro per quella da 32. Il device presenta una scocca in policarbonato di vari colori, dal verde al blu passando per bianco e rosso. Processore e capacità uguali al 5 fanno di questo prodotto un orfano in quanto non ha realmente una fetta di mercato ufficiale da colmare. Il 5s è un vero e proprio ammiraglio, solite modifiche a fotocamera con doppio flash led, obbiettivo con sensore piu ampio del 15% ma stessi mgpx che permettono una migliore acquisizione della luce. Il nuovo processore è un A7 con architettura a 64 bit che porta maggiori prestazioni e minor consumo di batteria, sempre un incubo per i clienti apple. Solite filastrocche insomma ma la chicca vera e proprio è la presenza di un sensore per impronte digitali al posto dell’ormai anziano tasto home. Per ora il sensore permette solo di sbloccare lo smartphone dallo stato di standby e di velocizzare gli acquisti su Itunes ma siamo sicuri che aggiornamenti futuri sfrutteranno a pieno questa grande soluzione. Cari amici siamo alla fine di un’epoca. Chi ha palesato qualche dubbio sul futuro della apple post jobs sta ottenendo qualche riscontro. Nonostante la qualità dei prodotti rimanga altissima, aleggia tanta confusione nella produzione e nella progettazione a Cupertino. Tanti prodotti tutti insieme, (ah tra poco verrano presentati i nuovi ipad ndr.), il cambio della grafica e l’abbandono di alcuni dogmi commerciali aprono ad una nuova era che per ora lascia qualche insoddisfatto. Che abbiano ragione? Sarà il mercato a dirlo e noi saremo qui a commentarlo per voi! Dubbi e commenti? Twittate a tutta forza @citynow.it