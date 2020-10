Tabacchi Bova, unico IQOS Premium Partner di Reggio Calabria - FOTO

La storica attività del centro città fa parte dei prestigiosi concept store di IQOS, presenti nel mondo, sia per la vendita che per l'assistenza del dispositivo

Un punto vendita polifunzionale che offre, oltre alla classica vendita di generi di monopolio, ampi servizi che variano dalle ricariche telefoniche, pagamenti di bollette, bollo auto e molto altro ancora. Ma la vera peculiarità di Tabacchi Bova è un'altra. La storica attività del centro città fa parte dei prestigiosi concept store di IQOS, presenti nel mondo, sia per la vendita che per l'assistenza del dispositivo.

Tabacchi Bova è l'unico IQOS Premium Partner di Reggio Calabria. Ciò permette agli avventori di usufruire di particolari prelazioni sui prodotti, sugli accessori, sulle offerte e sugli abbonamenti IQOS. La tabaccheria si occupa anche della vendita dei dispositivi IQOS e della prova guidata. Siete alla ricerca di un info point, un posto in cui ricevere consigli e suggerimenti per un utilizzo ottimale e duraturo del vostro dispositivo? Trovate tutto sul corso Garibaldi al n. 272.

Cos'è IQOS

IQOS è una valida alternativa al fumo tradizionale. Alla base di tutto, c’è il calore. Come? Scaldando il tabacco invece di bruciarlo.

Ecco quali sono le maggiori differenze con le classiche sigarette:

meno odore persistente;

nessun odore di fumo;

niente cenere.

IQOS è una sigaretta elettronica? No. Mentre entrambi sono dispositivi elettronici e non producono fumo come una sigaretta, c'è una caratteristica principale che differenzia IQOS da una sigaretta elettronica: IQOS non vaporizza liquidi, ma scalda stick di tabacco.

Come funziona IQOS

Cambiare il modo di consumare il tabacco non è stato un passo semplice. Per questo motivo, IQOS è il risultato di 15 anni di ricerca e sviluppo. Alla base di questa particolare scienza c'è la heatcontrol technology ed una lamina di ceramica che riscaldano il tabacco racchiuso negli appositi stick fino ad una temperatura di 350°C. In questo modo il tabacco non brucia, ma genera vapore.

Il tabacco presente negli stick è accuratamente selezionato e processato per assicurare che il riscaldamento avvenga dall'interno in maniera omogenea, per assicurarne il gusto, disponibile in tante e diverse varianti. Non essendoci fumo e cenere, l'odore è meno persistente su mani, capelli e vestiti e, per questo, è meno probabile che dia fastidio alle persone intorno a te. 6 minuti o 14 tiri, simile alla durata di una sigaretta.

Diverse soluzioni in base alle vostre esigenze

IQOS 3 Duo

Lo stile elegante e compatto di IQOS 3 Duo ora ti offre fino a due utilizzi consecutivi, senza bisogno di ricaricare l'holder.

IQOS 3 Multi

IQOS 3 Multi è una soluzione integrata in formato tascabile. Una soluzione compatta tutto in uno che ti consente fino a 10 utilizzi consecutivi senza doverlo ricaricare. Ideale da portare sempre con te.

IQOS 2.4 Plus

Classico, intuitivo, facile da usare, con numerose opzioni di personalizzazione.

*Prodotto non privo di rischi. Destinato ai fumatori adulti

