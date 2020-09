Reggio, Tabacchi Bova: centralità, fornitura ed eccellenza

Tutto quello che cerci lo trovi da 'Tabacchi Bova', non in senso metaforico, ma letterale.

Reggio Calabria è nota per essere la città culla di tantissime e diverse culture, ma anche per tramandare di generazione in generazione delle imprese che, con il tempo, si sono rinnovate senza mai cedere il posto ad altro. È il caso della tabaccheria situata al n. 272 di Corso Garibaldi, che si classifica tra le aziende storiche della città.

L'infinita gamma di servizi

Chi dice che un tabacchino serve solo ad acquistare sigarette non è mai entrato in questo piccolo universo che, grazie all'infaticabile impegno dei proprietari, racchiude tutti i servizi di cui un cittadino potrebbe mai aver bisogno. Tabacchi Bova è un'istituzione, un punto di riferimento per gli affezionati clienti che, quotidianamente, entrano anche solo per un saluto.

Dalla ricevitoria alla cancelleria, passando per la sala slot, ad un'ampia selezione di articoli da regalo, liquori, dolciumi e giochi da tavolo. Ricariche telefoniche di qualsiasi operatore, pagamento di bollette e bollettini di qualsiasi genere, anche bollo auto e moto.

Tabacchi Bova, inoltre, si distingue da tutte le altre imprese del settore per essere divenuta un prestigioso concept store IQOS Premium Partner. Non solo vendita del dispositivo e di tutti gli accessori ad esso collegati, ma anche assistenza a 360° per qualsiasi problema o dubbio. Un vero e proprio punto vendita polifunzionale che affianca alla classica vendita di generi di monopolio tanti e comodi servizi che renderanno la tua vita più semplice.

La frenesia di tutti i giorni, infatti, ci costringe a dover 'correre'. Grazie a Tabacchi Bova, sbrigare le vostre commissioni e fare acquisti sarà ancora più facile e veloce.

Il cliente sempre al primo posto

La gentilezza ed il sorriso sono il biglietto da visita che caratterizzano il punto vendita del centro città. Entrare da Tabacchi Bova è un piacere, grazie alla presenza di lavoratori cordiali e professionali che sapranno venire incontro alle vostre esigenze e risolvere ogni vostro problema.

Maggiori informazioni

