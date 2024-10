Irto spazza via il passato e presenta il nuovo Pd: ‘Parole d’ordine rigenerazione’

Nicola Irto ha presentato il “nuovo” Partito Democratico della Calabria. Nel solco della “rigenerazione” è questa la parola chiave che racchiude il cambiamento che, il neo segretario regionale, ha intenzione di imprimere ad un partito che ha alle sue spalle una lunga storia fatti si di successi, ma anche di grandi sconfitte.

Nel suo discorso di insediamento all’Assemblea, il politico reggino non ha dimenticato di menzionare quelli che saranno i capi saldi di questo nuovo Pd: sanità, lavoro, giovani, legalità, fra i più importanti. Irto, inoltre, ha illustrato le più scottanti novità.

“Per il Pd calabrese è arrivato, adesso, il momento dell’impegno e delle scelte coraggiose. Ripartendo proprio dalla carica di entusiasmo che abbiamo visto in occasione del voto di sabato scorso. Da questa voglia di partecipazione si deve ripartire per riorganizzare il Pd calabrese e rendere sempre più forte e continuo il contatto con i territori e i cittadini.

Sono le parole del nuovo segretario regionale che, dopo lungo tempo, mette fine al commissariamento e succede a Stefano Graziano.

“Voglio dire grazie a lui ed a tutte le commissioni per il lavoro svolto ed allo stesso tempo ringraziare anche i tanti volontari che in questa settimana hanno consentito l’apertura delle sedi Pd in tutta la Regione che ci hanno accompagnato in questi entusiasmanti giorni di elezione”.

“Rigenerare non è un termine scelto a caso – ha spiegato Irto in diretta streaming. Indica il cambiamento, ma non una indiscriminata rottamazione. Non per rinnegare la storia o dimenticare che ci siano state personalità e azioni di cui tutta la nostra comunità debba fare tesoro, ma per assicurare di saper agire nel tempo che viviamo.

Serve un Pd che diventi una comunità politica e sia in grado di assumere un ruolo centrale nelle politiche calabresi e per la costruzione del futuro della nostra Regione. Usiamo, non a caso, il termine “ri-generare”. Generare nuovamente. Far rinascere e rifiorire. Ma anche compiere uno scatto in avanti dal punto di vista generazionale. Che non è una questione anagrafica, ma capacità di vivere il presente e guardare al futuro e alle sfide che attendono la Calabria, a partire dalla sanità”.