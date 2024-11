Isola Capo Rizzuto – Bocale 1-1. Il tecnico Lo Gatto: “Abbiamo dimostrato il nostro valore.”

Bicchiere mezzo pieno in casa Bocale. La squadra del tecnico Lo Gatto, anche se in parte, inverte il trend negativo in trasferta della scorsa stagione e da Isola Capo Rizzuto porta a casa un punto d’oro considerato che le squadra pitagorica è stata allestita per fare un campionato di vertice.Laurendi (il migliore) e compagni regalano la prima frazione ai padroni di casa che trovano il vantaggio al 33’ grazie ad un colpo di testa di Minutolo che sfrutta al meglio un errore della retroguardia biancorossa.Il Bocale soffre sulle fasce ed il tecnico Lo Gatto cambia modulo passando dal consueto 4-3-3 al 4-4-1-1. Scelta che porta i suoi frutti. La seconda frazione è totalmente di marca ospite, il Bocale gioca ad una porta senza riuscire però a realizzare la rete del pareggio che arriva a sei dal termine grazie ad un eurogol di capitan Saviano che con un tiro al volo batte l’incolpevole Lamberti.La squadra ha avuto la reazione che il tecnico Lo Gatto voleva: “Mi sono accorto che soffrivamo sulla fascia, ho cambiato modulo e giocatori ed è andata bene, peccato per il gol sbagliato da Astuto dopo una splendida azione”. Il tecnico reggino aggiunge: “la squadra ha giocato bene, abbiamo sofferto il loro inizio, ma poi siamo entrati in partita ed abbiamo dimostrato il nostro valore”.ISOLA CAPO RIZZUTO: Lamberti, De Luca, Scuteri, Leone, Minutolo, G. Bruno, Russo, Ribecco, Rizzo, Errigo, Tipaldi. In panchina: Grande, Marsala, Caterisano, A. Bruno, Cosentino, Franco, Marchio. Allenatore: LeoneBOCALE: Leonardi, Scilipoti, Dieni, Laurendi, Audino, Bianchi, Catanzaro, Erbetta, Quattrone (40′ pt Astuto), Saviano (87’ Campolo), Moreno (55’ Saccà). In panchina: Cuzzupoli, Campolo, Saccà, Benedetto, Pannuti. Allenatore: Lo GattoARBITRO: Cavaliere di Paola (assistenti: Pate di Paola e Rizzo di Cosenza) Marcatori: 33’ Minutolo, 84’ SavianoRisultati 1° giornata Brancaleone – Paolana 0 – 1 online