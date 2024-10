Reggio, gli studenti dell’Ite Piria protagonisti in Vaticano per l’I.N.A.

Nella suggestiva cornice del Vaticano, nell’Aula Benedetto XVI, i ragazzi dell’Istituto Tecnico Economico “Piria-Ferraris-Da Empoli” di Reggio Calabria hanno avuto l’onore di partecipare alla cerimonia di apertura dell’anno istituzionale 2024/2025 dell’Istituto Nazionale Azzurro (I.N.A.). L’evento, svoltosi alla presenza delle più alte cariche istituzionali dell’ente, ha visto i giovani calabresi, accompagnati dalla preside Avv. Anna Rita Galletta, dalla vice preside Prof.ssa Patrizia Pratico, dalla Prof.ssa Margherita Caridi e dal Prof. Domenico Monteleone, offrire un servizio impeccabile, dando lustro alla loro città.

Valorizzare le eccellenze calabresi

Il fondatore e presidente dell’I.N.A., Cav. Prof. Lorenzo Festicini, ha sottolineato l’importanza di valorizzare le eccellenze culturali, sociali ed educative della Calabria attraverso la partecipazione attiva dei giovani.

“L’I.N.A., attraverso la delegazione Calabria, intende promuovere le realtà del nostro territorio e far conoscere le capacità dei giovani calabresi”, ha dichiarato Festicini, evidenziando come questa iniziativa non sia solo un’occasione per i ragazzi di rappresentare la loro scuola, ma anche l’intera comunità calabrese.

Un’opportunità formativa unica

Gli studenti selezionati, scelti per la loro disponibilità, interesse e motivazione, hanno avuto l’opportunità di acquisire competenze pratiche nel campo dell’accoglienza e della gestione eventi, sviluppando abilità relazionali e organizzative preziose per il loro percorso formativo e professionale.

Le parole della Dirigente Scolastica

Nel suo intervento, la Dirigente Scolastica Avv. Anna Rita Galletta ha espresso gioia e riconoscimento per l’importante traguardo raggiunto dai ragazzi dell’Istituto Piria-Ferraris-Da Empoli.

“Siamo estremamente orgogliosi di rappresentare la nostra Calabria in un contesto così prestigioso e di contribuire a un’iniziativa che valorizza il talento e l’impegno dei nostri giovani”, ha affermato.

“Questa esperienza non solo arricchisce il loro bagaglio formativo, ma li incoraggia a diventare protagonisti attivi nella società”.

Un futuro promettente

La cerimonia di apertura dell’anno istituzionale dell’I.N.A. ha segnato un nuovo inizio per una collaborazione proficua tra l’istituto e la scuola calabrese, promettendo ulteriori iniziative congiunte volte a promuovere le potenzialità del territorio e a favorire l’integrazione e la crescita dei giovani. Con questo evento, l’Istituto Piria-Ferraris-Da Empoli ha dimostrato che i giovani possono essere un faro di speranza e di cambiamento, contribuendo a un futuro migliore per la Calabria e per l’Italia intera.