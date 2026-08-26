Volley, gli azzurri a Reggio: stasera Italia-Germania. Il programma

Gli azzurri si ritroveranno in collegiale dal 23 agosto a Reggio Calabria, dove prenderanno parte alla FIPAV Cup Men Elite, in programma nel capoluogo calabrese dal 26 al 27 agosto, per poi spostarsi a Messina con le gare del torneo in programma dal 28 al 31 agosto.

Italia-Germania al PalaCalafiore

A Reggio Calabria, Giannelli e compagni affronteranno al PalaCalafiore la Germania il 26 agosto alle ore 21. Gli azzurri si sposteranno poi in Sicilia, dove al PalaRescifina di Messina sfideranno Cuba il 28 agosto alle ore 20 e il Brasile il 30 agosto alle ore 21. Tutte le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta su Rai Sport e Sky Sport. Saranno questi gli ultimi test match prima dell’inizio della rassegna continentale.

I 14 convocati di Ferdinando De Giorgi

Per questo collegiale il commissario tecnico Ferdinando de Giorgi ha convocato i seguenti 14 atleti:

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Sani, Luca Porro.

Centrali: Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti, Pardo Mati.

Opposti: Kamil Rychlicki, Yuri Romanò.

Liberi: Fabio Balaso, Gabriele Laurenzano.

Lo staff azzurro

Lo staff azzurro: Ferdinando De Giorgi (commissario tecnico), Roberto Ciamarra (secondo allenatore), Marco Meoni (assistente allenatore), Ivan Contrario (scoutman), Oscar Berti (preparatore atletico), Francesco Alfatti (fisioterapista), Fabio Rossin (fisioterapista), Marco Penza (medico), Giuliano Bergamaschi (pedagogista), Giacomo Giretto (team manager).

Calendario gare FIPAV Cup Men Elite

CALENDARIO GARE FIPAV CUP MEN ELITE

(biglietti disponibili QUI)

Reggio Calabria – PalaCalafiore

26 agosto ore 21, Italia-Germania

27 agosto ore 20, Germania-Cuba