Reggio, dal personale alle Circoscrizioni: Maiolino traccia la nuova organizzazione del Comune

Si è svolta ieri a Palazzo San Giorgio la seduta della II Commissione consiliare, presieduta dal consigliere Emiliano Imbalzano, con l’audizione ai lavori dell’assessore al personale e al decentramento, Antonino Maiolino.

L’incontro ha rappresentato un momento centrale di confronto istituzionale, durante il quale sono state illustrate le linee programmatiche e le azioni messe in campo in merito alle risorse umane, all’assetto organizzativo dell’ente e alla valorizzazione del ruolo delle circoscrizioni.

Personale e nuova organizzazione dell’ente

Nel corso della seduta, l’assessore Maiolino ha voluto sottolineare l’importanza del settore del personale, strategico per il funzionamento della macchina amministrativa: un settore che ha trovato ben organizzato, pur evidenziando la necessità di nuove risorse ed energie per rispondere al meglio alle istanze del territorio.

In sintonia con il Sindaco e con il direttore generale, l’amministrazione Cannizzaro sta lavorando alla definizione di una nuova pianta organica e a una rimodulazione dei settori, che assumeranno la denominazione di dipartimenti. La struttura attuale necessita, infatti, di una profonda revisione, resa indispensabile sia dal ruolo di Città Metropolitana assunto dalla città, sia dalla consistente mole di investimenti che l’ente è chiamato a gestire e attrarre.

Nel nuovo assetto, il primo settore sarà quello afferente all’assessorato Risorse umane, organizzazione e servizi al cittadino, proprio perché l’obiettivo primario é porre il cittadino al centro.

Polizia Locale, stabilizzazione delle prime sette unità

Sul fronte delle assunzioni previste dal PIAO, con i contratti di formazione e lavoro con possibilità di stabilizzazione della Polizia Locale per 7+7 unità, l’assessore Maiolino ha annunciato che alla scadenza di dicembre si procederà alla stabilizzazione delle prime sette unità, replicando la procedura per le successive alla scadenza del contratto nel 2027.

Le procedure concorsuali in essere verranno regolarmente concluse e, laddove vi siano margini finanziari, si procederà a nuove immissioni.

Hermes al Cedir e l’ipotesi delle carte d’identità anche il sabato

Nel corso della commissione, sono state inoltre comunicate importanti novità logistiche e di potenziamento dei servizi di prossimità: formalmente revocata la delibera relativa alla collocazione della sede Hermes in via San Marco; gli uffici troveranno futura collocazione presso il Cedir con la creazione di uno sportello unico dei servizi al cittadino.

L’assessorato sta valutando, inoltre, la fattibilità di attivare un servizio di emissione delle carte d’identità al Cedir, anche nella giornata di sabato, affiancandolo alle attività già dedicate ai servizi al cittadino.

Circoscrizioni, individuato il personale

Sul tema del decentramento, il personale dedicato per ciascuna circoscrizione è stato individuato a seguito dei colloqui e delle risposte all’avviso di mobilità interna rivolto ai dipendenti. Sarà certamente necessario integrare queste unità con ulteriori risorse, e a tal proposito l’assessore ha proposto di convocare un nuovo tavolo con la commissione per definire il fabbisogno ottimale.

A seguito della ricognizione effettuata, l’assessore Maiolino ha fatto il punto sullo stato specifico dei locali destinati all’ uso dei consiglieri circoscrizionali (escludendo pertanto i siti adibiti esclusivamente all’erogazione dei servizi anagrafici e al pubblico):

Le sedi delle cinque Circoscrizioni

I Circoscrizione: Gli spazi precedentemente individuati presso il Mercato coperto necessitano di interventi di sgombero per l’adeguamento dei locali; l’intenzione del settore è individuare una sede diversa e idonea per le attivita politico-istituzionali dei consiglieri. Ad oggi, i rappresentanti continuano a riunirsi a Palazzo San Giorgio.

II Circoscrizione: sarà situata presso i locali dell’ex circoscrizione di Reggio Campi, interessati da alcuni interventi di ripristino.

III Circoscrizione: Sede decentrata dell’ex circoscrizione di Catona.

IV Circoscrizione: sarà situata nella sede del nuovo municipio di Pellaro, inaugurato entro l’anno.

V Circoscrizione: sarà ubicata nei locali dell’ex ludoteca di via Torricelli Pescatori, salvo diverse determinazioni.