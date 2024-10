Italia Nostra: “A San Nicola Arcella turisti bloccati, che figura”

In Calabria alcuni privati decidono liberamente gli orari di apertura della spiaggia. La nota di Italia Nostra

La sera de 5 giugno , intorno alle ore 20,00 ancora in pieno giorno, un gruppo di turisti, presente sulla spiaggia della Grotta del Prete in San Nicola Arcella per godersi la prima giornata estiva , è rimasto intrappolato perché nell’uscire ha trovato l’arcinoto cancello di ferro che da accesso al percorso pedonale che porta alla citata spiaggia chiuso da un robusto lucchetto.

I malcapitati turisti avrebbero inutilmente contattato le autorità e si sono liberati intorno alle ore 21 quando sono stati liberati da una provvidenziale scala.

Si fa presente che questo cancello viene aperto al mattino intorno alle ore 8,30 e chiuso la sera intorno alle ore 20,00 da privati che ne hanno le chiavi. Chi vuole godere della spiaggia libera, inserita nel Piano Comunale di Spiaggia del Comune, deve attenersi alle modalità decise da privati: se vuoi andare sulla spiaggia al mattino di buon ora non lo puoi fare, se vuoi trattenerti di più la sera, rischi di non poter più uscire, appunto.

Questo cancello è tra l’altro abusivo, gravato da ordinanza di demolizione n. 7 del 06.09.2017.

A tale riguardo si fa presente che la Sindaca del Comune di San Nicola Arcella con Ordinanza Balneare anno 2019, Ordinanza Sindacale n. 08 del 30 maggio 2019, all’art. 8 comma 2 ha così disposto: “

“ Tutti i percorsi pedonali di accesso alla spiaggia devono essere fruibili alla libera circolazione pubblica, privi di qualsiasi opere che determini o limiti l’accesso ai lidi concessionari o alla spiaggia libera.”

L’Ordinanza prosegue avvertendo che “è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la disposizioni contenute nella presente Ordinanza” e dopo aver ricordato le disposizioni contenute nell’art. 1164 del Codice della Navigazione, così conclude:

“Si demanda al Comando della Polizia Locale, a tutte le Forse dell’Ordine, nonché a tutti i soggetti istituzionalmente preposti , il controllo e la verifica sulla corretta attuazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza. I trasgressori saranno puniti ai sensi di legge.”

Questa Associazione ritiene che il mare sia di tutti e tutti ne debbano poter fruire. Anche le spiagge libere sono di tutti e deve essere assicurato il diritto a tutti i cittadini di poterne liberamente godere.

Chiediamo alla Sindaca di San Nicola Arcella di sapere se la sua disposizione deve restare solo sulla carta, come parrebbe allo stato, o deve essere fatta rispettare. Se è così dovrebbe già aver mandato la Polizia Locale sul posto, su quel cancello, giacché non crediamo ignori la situazione.

Ad ogni buon conto Italia Nostra si è già rivolta alle Forze dell’Ordine per far rispettare l’Ordinanza della sindaca Barbara Mele.

Italia Nostra – Sezione Alto Tirreno Cosentino