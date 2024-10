Italia U21, un calciatore positivo al Covid. Tra i convocati c’è l’amaranto Plizzari

La Figc, mediante una comunicazione ufficiale, ha annunciato che, tra i convocati della Nazionale Under 21, un calciatore è risultato positivo al tampone effettuato prima del raduno in vista delle gare contro Slovenia e Svezia. Nel rispetto dei protocolli vigenti, il calciatore contagiato ed un altro venuto a stretto contatto non sono stati ammessi al ritiro e sono stati posti in isolamento fiduciario.

Ricordiamo che tra i convocati è presente anche il portiere della Reggina, Plizzari.