ITS Pegasus di Polistena visita la Sede ANAS di Catanzaro

Un’altra bella esperienza formativa per i giovani allievi dell’ITS Pegasus di Polistena, che nella giornata del 18 aprile c.a. sono stati ospiti della Sede del Coordinamento Calabria ANAS di Catanzaro, in occasione di un incontro con l’Ing. Giuseppe Ferrara, Coordinatore Anas Calabria, nell’ambito della convenzione stipulata tra l’Istituto e l’azienda, per il progetto didattico di respiro nazionale denominato “ITS 4.0”, promosso dal MIUR in collaborazione con il Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.

A tal proposito, gli studenti dell’Istituto di Polistena sono stati invitati a partecipare alla realizzazione concettuale e fisica di una parte del progetto “Smart-Road”, promosso proprio da ANAS, incentrata sull’utilizzo dei droni per quanto riguarda il monitoraggio della viabilità e della gestione delle emergenze, in particolare lungo il tratto Lamezia Terme-Morano della Smart Road A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’.

Dopo essere stati accolti da Graziella Polito, Responsabile Ufficio Stampa, Relazioni Esterne e Comunicazione, i ragazzi sono stati invitati a visitare la Sala Operativa del Coordinamento Territoriale, guidata dal responsabile Paolo Zaccanelli, il quale ha illustrato loro la struttura, i servizi e le apparecchiature tecniche presenti, nonché i compiti del personale specializzato nella gestione degli eventi ed emergenze. Numerose sono state le domande poste, in seguito, all’Ing. Ferrara, il quale ha gentilmente fornito numerosi input relativi all’applicazione delle conoscenze elaborate, ma anche alla scelta degli strumenti e delle tecnologie più adatte allo scopo.

Marzia Matalone – Responsabile Comunicazione ITS “Pegasus” – per il progetto ITS 4.0