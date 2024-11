IV Festival “Lungo il sentiero dell’Alìca”. Sabato 27 da Pietrapennata all’antica Abbazia dell’Alica con PorpatimaTrekking

PROGRAMMA E DESCRIZIONE ITINERARIO

Il percorso partirà dal piccolo borgo di Pietrapennata (673 m slm, 112 abitanti) tra strette viuzze e suggestivi vicoli in direzione di Punta di Gallo (827 m slm) per raggiungere, dopo aver attraversato loc. Forestola tra boschi di leccio e querce con ampie veduto su la costa Jonica orientale, nel cuore della vallata, i ruderi dell’antica abbazia della Madonna dell’Alica (XII sec) che ha custodito fino al 1887 la splendida scultura marmorea, di scuola gaginesca della Madonna con Bambino che oggi si trova nella chiesa parrocchiale dello Spirito Santo al centro di Pietrapennata e festeggiata ogni anno l’8 maggio.

Continueremo il nostro itinerario fino a uno splendido monumento megalitico: un imponente roccia di arenaria, detta stele di Sant’Ippolito, testimone forse di lontane presenze antropiche nel neolitico; qui resteremo ammagliati dallo splendido panorama offerto dalla natura: potremmo ammirare la costa siciliana con l’imponente Etna, il borgo di Bova e Monte Cerasìa (1013 m s.l.m.).

Ritorno a Pietrapennata, visita del borgo e della Chiesa – consumazione del pranzo al sacco.



Difficoltà: E (escursionistico);

Tempi: ore 3,30 (soste escluse);

Acqua: assente;

Dislivelli: complessivamente circa 120 mt.;

Percorso: 5,50 km anello (sentiero);

Appuntamenti: ore 09,15 ingresso borgo Pietrapennata;

Partenza: ore 09,30;



Come partecipare: prenotare o dare conferma entro martedì 25 dicembre – max 25 partecipanti.



L’attività è curata e organizzata da PorpatimaTrekking di Pasquale Callea (Guida Turistica Ambientale e AIGAE)

Per info: Tel 349 4948201 e-mail: porpatimatrekking@libero.it

web:porpatimatrekking.altervista.org – pagefacebook: PorpatimaTrekking