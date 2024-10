Il doppio progetto dell’Academy Castiglia. Il campo estivo e l’apertura di due campi di Padel

Tutto pronto per il via alla nuova struttura. Mentre per "Campioni in gioco" iscrizioni ancora aperte

Ultimi giorni a disposizione per iscriversi al Campo estivo “Campioni in gioco” ideato e diretto dall’ex giocatore della Reggina Ivan Castiglia. L’appuntamento è fissato per il mese di luglio e sono già tantissimi gli iscritti anche se rimangono ancora delle disponibilità per coloro che intendono partecipare.

Un programma molto ricco che si concentra in una settimana, esattamente dall’11 al 18 di luglio con 80 posti disponibili per le fasce d’età 2008-09-10-11-12-13 e le prenotazioni che dovranno avvenire entro e non oltre il prossimo 25 maggio. Disponibilità di un campo di calcio a 11 di nuova generazione, un campo di Padel ed un campo da tennis. Struttura di Cucullaro, località Gambarie d’Aspromonte Hotel Miramonti, Hotel Centrale.

Per elevare la qualità del lavoro che si andrà a svolgere, Ivan Castiglia ha deciso per un numero chiuso di partecipanti, per tale motivo è necessario affrettarsi per le adesioni, in modo da non rischiare di rimenere fuori.

Prenotate subito al 346.7696474. Per informazioni pagine facebook ed Instagram: @ivanCastigliaFootballAcademy.

Ma le iniziative ed i progetti della Academy Ivan Castiglia non si fermano al campo estivo. Da qualche mese sono stati avviati i lavori per la realizzazione di due campi da Padel collocati in viale Laboccetta, traversa Case Sparse (lato Citta dei Bambini). Ormai si è in fase di completamento e già da domenica 15 maggio i campi verranno consegnati e possono essere utilizzati già dal prossimo lunedi anche se per il momento senza l’uso dello spogliatoi. Per eventuali prenotazioni: 346.7696474