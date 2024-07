Jaan Roose 'Ambasciatore dello Stretto': si pensa già alla cittadinanza onoraria

Nei giorni scorsi, il mondo intero ha rivolto il suo sguardo verso lo Stretto di Messina grazie a Jaan Roose, l’eccezionale atleta estone che ha compiuto una delle sue imprese più straordinarie: attraversare a piedi sulla sua slackline le acque maestose che separano la Sicilia dalla Calabria.

Il tentativo di battere il record mondiale non solo ha dimostrato le abilità sportive di Roose, ma ha anche messo sotto i riflettori uno dei luoghi più suggestivi e leggendari del Mediterraneo. Il fascino dello Stretto di Messina, con la sua storia intrisa di miti e leggende, ha conquistato l’attenzione mediatica globale, trasformando la traversata di Roose in un evento di risonanza mondiale.

Le immagini spettacolari dell’atleta in equilibrio sopra le acque cristalline, con sullo sfondo delle coste di Reggio e Messina, hanno viaggiato attraverso i continenti, portando con sé un messaggio di bellezza e forza della natura.

In riconoscimento a questa impresa e del suo contributo alla promozione del territorio, Jaan Roose è stato insignito del titolo di ambasciatore dello Stretto di Messina nel mondo.

Jaan Roose Ambasciatore dello Stretto nel mondo

Il sindaco di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, ospite dell’ultima puntata di Live Break ha raccontato l’intero evento:

“Ieri pomeriggio Jaan è stato ospite nella sala consiliare del Comune di Villa San Giovanni e, su mandato anche del sindaco di Messina Federico Basile, gli è stato consegnato il titolo onorifico di ambasciatore dello Stretto di Messina nel mondo. È riuscito a far rivivere la leggenda del mito omerico con la sua traversata. In consiglio comunale porteremo anche la richiesta di conferimento per la cittadinanza onoraria per Jaan e avrà un primato: sarà il primo cittadino onorario dello Stretto”.

La cerimonia è stata un momento di grande emozione, con Roose, visibilmente commosso.

“Era davvero emozionato, come quando gli ho fatto dono della bandiera della nostra città – ha raccontato Caminiti. Mi ha detto che non aveva mai ricevuto un regalo così particolare. Ha ringraziato le amministrazioni per il supporto e ha detto che mai in nessun posto era stato accolto come da noi”.

Grazie a Jaan Roose, lo Stretto di Messina è diventato per qualche giorno il centro dell’attenzione globale, un luogo dove natura, storia e sport si sono intrecciati in un evento indimenticabile. Con il suo nuovo titolo, Roose continuerà a portare il nome dello Stretto di Messina in ogni angolo del mondo.