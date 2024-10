Jam session di “Calabria Sona” in treno da Crotone a Reggio Calabria

Sono partiti alcuni dalla stazione di Diamante e altri da quella di Crotone e hanno attraversato 40 scali ferroviari, per approdare a Reggio Calabria. Sono stati oltre 30 i musicisti di Calabria Sona che nel giorno della Festa Europea della Musica hanno proposto una singolare jam-session viaggiante dalla costa tirrenica a quella jonica della regione.

“Siamo contenti – ha detto il direttore generale di Calabria Sona, Giuseppe Marasco – di aver realizzato un progetto inserito nelle ‘note particolari’ del Mibact e di aver incontrato tanta gente che in un luogo, non luogo, come quello dei treni, ci ha regalato sorrisi ed è stata coinvolta in un vortice di emozioni attraverso quello che sappiamo fare, musica!”.

L’evento tra suoni, canti e balli, realizzato con l’obiettivo di unire la Calabria attraverso il treno e la musica, hanno spiegato gli organizzatori, è stato organizzato anche in collaborazione con Trenitalia e Aipfm. Tanti i gruppi e gli artisti coinvolti nell’iniziativa.