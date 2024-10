‘Jazzmin 2019’, a La Sosta ospiti internazionali del jazz

La Sosta presenta la trentaduesima rassegna internazionale Jazzmin, che vedrà calcare il palco dello storico locale reggino da grandi artisti nell’ambito musicale jazz.

Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della buona musica, cinque le date da segnare in rosso sul calendario. Locale storico e conosciuto a livello nazionale (e non solo) per la musica di qualità e gli ospiti di rilievo in concerto, La Sosta per il Jazzmin 2019 propone cinque concerti assolutamente da non perdere.

Fermati a La Sosta e fatti accarezzare dalle note della musica Jazz: ecco gli imperdibili appuntamenti della rassegna.

Lunedì 4 Febbraio – DAVE KIKOSKI trio

David Kikoski è uno tra i più vulcanici esponenti dell’attuale scena jazz internazionale, in possesso di una tecnica e di un’energia straordinarie.

Musicista di grandi doti tecniche e di forte spessore jazzistico, Kikoski è anche uno dei musicisti più generosi che ci siano sulla scena.

Il suo stile trae ispirazione da svariate fonti e presenta un distillato sapientemente equilibrato della storia del piano jazz, vista attraverso l’ottica di un musicista che ne vive l’evoluzione costantemente in prima linea da oltre due decenni.

Lunedì 18 Febbraio – ISRAEL VARELA: THE LABYRINTH PROJECT

Ensemble cosmopolita guidato dall’affermato compositore, batterista e cantante messicano, che ha riunito in un’unica formazione artisti dallo straordinario livello internazionale e dalle eterogenee radici culturali ed etniche, dando vita ad un mix artistico originale ed inedito con musica originale di grande e raffinata ricerca, composta da Israel Varela.

Un autentico viaggio pieno di colori che da una sezione all’altra dei brani gestiscono atmosfere e dinamiche di ogni tipo. il tutto arricchito da momenti di pura improvvisazione libera. Ogni concerto e’ diverso, ogni scelta di colore, suoni, effetti, si bilanciano.

Lunedì 4 Marzo – DAVID BINNEY & SIMONE GRAZIANO DUO

I due musicisti iniziano la loro collaborazione nel 2011 ed hanno all’attivo due album editi dall’etichetta italiana Auand Records, con il gruppo Frontal guidato da Simone Graziano (Frontal 2013, Trentacinque ,2015). Entrambi i lavori sono stati premiati come dischi dell’anno dalle riviste specializzate quali Musica Jazz, All About Jazz, e Jazzit.

Lunedì 25 marzo – Atomic bass

La pianista e compositrice Sumire Kuribayashi, originaria di Saitama, a pochi km da Tokyo, è uno dei migliori nuovi talenti della moderna scena jazzistica giapponese. Dopo essersi laureata alla Shobi University, ha pubblicato il suo primo album “Toys” nel 2014 per l’etichetta Somethin’cool Records.

Lunedì 1 Aprile – SADE MANGIARACINA 4TET feat Greg Osby

Siciliana di origine tunisina, Sade Mangiaracina col suo ultimo album “Le mie donne” esordisce sulla Tǔk Music di Paolo Fresu.

Un tributo alla donna, attraverso una galleria di ritratti femminili che vanno da Rosa Parks ad Amelia Hearheart, da Coco Chanel ad Anna Frank, passando per Malala Yousafzai, Rita Atria, Frida Kahlo e il premio Nobel Aung San Suu Kyi. Sade ha composto ed arrangiato tutti i brani, che mettono in evidenza la sua anima mediterranea inserita nel contesto della musica improvvisata ed è accompagnata da Marco Bardoscia al contrabbasso e Gianluca Brugnano alla batteria.

Dal vivo sarà accompagnata dal celebre sassofonista americano Greg Osby, e dal musicista tunisino Ziad Trabelsi, colonna portante dell’Orchestra di Piazza Vittorio.

Vivi indimenticabili atmosfere: Jazzmin, la musica più vicina all’amicizia!

(foto di copertina di Fabio Orlando)

