La star dell’House Joe T Vannelli a CityNow: ‘Reggio merita tantissimo’

La live performance del DJ e Producer di fama internazionale, in diretta Facebook, ha fatto tappa giovedì 27 agosto a Reggio Calabria.

Vannelli si è esibito dal Castello Aragonese destreggiandosi tra consolle e drone che manovra personalmente, in perfetto stile one-man-show poliedrico e geniale. Sulla propria pagina ufficiale, la diretta ha fino ad ora raggiunto le 110 mila visualizzazioni.

“Sono molto contento -ha affermato ai microfoni di CityNow- di essermi esibito a Reggio Calabria. L’invito è stato subito accettato: non vedevo l’ora di venire al sud. Sono in una città che merita davvero moltissimo. Oltre ai Bronzi di Riace ha anche tantissime bellezze, come il Castello Aragonese, sede del mio concerto.”

L’appuntamento di Reggio Calabria si è aggiunto alle tappe del tour che sta portando l’artista in 20 siti italiani di particolare valore paesaggistico, storico e artistico, tutti avvolti dal mistero e mai rivelati fino al momento della diretta, rigorosamente in solitaria, senza pubblico, per rispettare il distanziamento sociale.

“Tutte quelle che sono le attrazioni di questa città dimostrano quello che può offrire questo bellissimo posto. E’ la prima volta che visito Reggio. Tempo fa, andando in Sicilia, ci sono stato di passaggio. Ma non è la stessa cosa. Sono un uomo del sud, quindi il mare è essenziale per non dire importante, e qui non manca di certo.”

A organizzare l’evento con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, l’associazione Loprestidea in collaborazione con Radio Touring 104 & Progetto 5.