Joker Corazza: il bomber ritrovato ed un premio al grande coraggio della Reggina

Simone Corazza, meglio conosciuto come Joker. L’implacabile bomber della Reggina, oggi sul tetto dei cannonieri con 14 centri. Una media impressionante se si considera pure che nelle diciassette partite giocate dagli amaranto, quella con il Rieti è stata risolta con la vittoria a tavolino, quindi non giocata. E’ necessario tornare alla scorsa estate per capire quanto azzeccata e coraggiosa sia stata la scelta della società del presidente Gallo.

Quando attorno alla campagna acquisti della Reggina, specie sul nome dell’attaccante, si accostavano nomi altisonanti, Mimmo Toscano ed il DS Taibi, lavoravano in silenzio per riportare il centravanti nuovamente alla corte del tecnico reggino. Scelta coraggiosa per le tribolazioni vissute da Simone, sfortunato protagonista di due gravissimi infortuni ad entrambe le ginocchia e che inizialmente non aveva entusiasmato particolarmente la tifoseria reggina. Ma Toscano ne conosceva bene qualità e potenzialità, ricordo indelebile di quel Novara che nella stagione 2014-2015, proprio con l’attuale allenatore amaranto conquistò la promozione in serie B, anche grazie al grande contributo proprio di Corazza (12 le reti realizzate).

Oggi Simone è assoluto protagonista, titolare inamovibile di un reparto dove spiccano grandi nomi come Reginaldo, Denis e Doumbia. 14 reti in maglia amaranto molti dei quali assolutamente decisivi, quasi tutti, e la dimostrazione di una capacità realizzativa che ha messo in evidenza qualità da vero bomber. Fortissimo di testa, tecnicamente assai dotato, calcia e segna con estrema disinvoltura sia di destro che di sinistro, ha mostrato importanti doti anche sulla rapidità e l’opportunismo. Insomma un centravanti completo che entra a meraviglia nei sistemi di gioco di mister Toscano e che si adatta alla perfezione con qualunque compagno di reparto.

Chi sostiene che questa sia semplicemente la sua annata, azzarda un giudizio alquanto superficiale, perché bisognerebbe guardare con attenzione prestazioni e gol per capire che gol fatti, procurati e mancati, rappresentano il frutto di capacità individuali, straordinaria atleticità e fiuto.

E’ al centro delle attenzioni anche di società di categoria superiore, la Reggina ha già ribadito la sua incedibilità e comunque Simone Joker Corazza la serie B intende conquistarla sul campo e con la maglia amaranto. Quello che poi è il desiderio di tutti.