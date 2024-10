Jovanotti da Roccella: ‘Calabria terra bellissima’. Morandi ricorda Reitano e Rino Gaetano

Jovanotti e la Calabria, un binomio ormai indissolubile. Il Jova Beach Party da Roccella è un successo assoluto, più di 60 mila gli spettatori complessivi. Mentre la seconda serata è ancora in corso e promette altre sorprese, le parole di Jovanotti dal palco sono ancora un messaggio d’amore verso la Calabria.

“Questa è una grande festa in cui c’é il massimo rispetto dell’ambiente. È qui che dovrebbe venire di persona chi parla di rispetto della natura, evitando di parlare a distanza. Qui quello che diciamo e promettiamo è tutto vero e lo realizziamo sino in fondo”.

Questa spiaggia, quando ce ne andremo sarà ancora più pulita, accogliente e fruibile rispetto a prima. Questo è un posto bellissimo, come lo è tutta la Calabria. E noi non abbiamo alcuna intenzione di danneggiarlo. Per tutti noi un giorno bellissimo. Lo spirito del Jova Beach Party è ispirato alla vera amicizia, quella fatta di incontri stupendi, di condivisioni, di accoglienza e di rispetto per gli altri. Un evento che vuole essere soprattutto un omaggio alla musica”, il messaggio di Lorenzo Cherubini.