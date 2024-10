Judoka, una reggina della Fortitudo all’European Judo Cup

Aprile mese importante per il Judo. Si è svolto infatti domenica a Lignano Sabbiadoro il 36° Trofeo Tarcento – Junior European Judo Cup. L’appuntamento sportivo è ormai altamente prestigioso considerati i numeri: 36 le nazioni accreditate, per un totale di 609 partecipanti, di cui 390 uomini e 219 donne.

“Un record per il circuito europeo juniores”, questa la dichiarazione di Hrvoje Lindi, Sport Director dell’EJU (European Judo Union). Tanti erano gli atleti nelle prime posizioni delle ranking list mondiali e che quindi hanno reso le competizioni di primissimo livello qualitativo.

Il primo posto in classifica spetta alla Francia, seguita da Ungheria e Russia. Ottimo il piazzamento dell’Italia che giunge quarta in classifica con un oro (Alice Bellandi -70kg), due argenti (Nadia Simeoli -60kg, Matteo Mazzi -73kg), sei bronzi (Anna Fortunio -78kg, Martina Esposito -70kg, Mattia Prosdocimo -73kg, Edoardo Mella -66kg, Kenny Bedel -81kg, Lorenzo Agro Sylvain +100kg).

Ancora quindi un ottimo risultato per Anna Fortunio, judoka reggina della Fortitudo 1903-Judo, che continua la scalata al ranking mondiale posizionandosi all’8° posto della sua classe (-78kg).

Singolare è stata questa volta la gara della reggina che, perso il primo incontro con la russa Madina Kaisinova, risultata poi vincitrice dell’oro, è stata ripescata e, una dopo l’altra, ha brillantemente eliminato l’austriaca Marlene Hunger, l’italiana Betty Vuk e infine la rumena Alexandra Mazilu, conquistando così la tanto sudata medaglia. Meno fortunata è stata l’esperienza dell’altro reggino in gara della Fortitudo, Ivan Pizzimenti (-81kg), che viene superato, seppure nel golden score (tempo supplementare), dal forte ungherese Benedek Toth approdato da poco alla categoria Juniores ma vincitore della medaglia d’argento nell’European Cup 2017.