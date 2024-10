Juventus da urlo in Champions, bambino calabrese entra in campo con Cristiano Ronaldo

Una serata da ricordare per sempre. Il piccolo Federisco Lisco, 6 anni, ieri ha coronato il suo sogno. Tifoso della Juventus e fan sfegatato di Cristiano Ronaldo, Federico (calabrese di Praia a Mare) era uno dei bambini che all’ingresso in campo accompagnano i giocatori delle due squadre.

A chi teneva la mano Federico? Nemmeno a dirlo, al suo idolo, il fenomeno portoghese della Juventus. Un Allianz Stadium tutto esaurito e dal tifo ribollente ha fatto da cornice ad una serata magica sia per la Juventus che per tutti i tifosi bianconeri. Decisivo, ancora una volta, proprio Cr7. La sua tripletta ha schiantato l’Atletico Madrid e ribaltato così il 2a0 dell’andata in favore degli spagnoli.

Juventus quindi qualificata per i quarti di finale di Champions League, serata perfetta e prestazione da incorniciare per gli uomini di Allegri. Chi ricorderà la serata in modo particolare è il piccolo Federico, promessa del calcio locale. Gioca nelle giovanili della società Digiesse, fondata dai fratelli Stefano e Giorgio De Rosa, imprenditori praiesi noti per lo spiccato impegno nel sociale, e da Pietro De Giorgio, originario di Aieta, ex capitano del Crotone, amato dai tifosi rossoblu per aver trascinato la squadra in serie A nel giugno del 2016.

Suo padre ci aveva provato da tempo a realizzare il sogno del suo bambino ma sapeva che non sarebbe stato facile. Aveva partecipato a “Bimbi in campo”, il contest promosso dalla stessa società juventina e dalla Uefa, candidando il figlio per un’entrata in campo con i suoi beniamini. Non solo il sogno è diventato realtà, ma si è realizzato in una serata speciale e proprio tenendo la mano all’idolo amato.

Così un domani Federico potrà dire ad amici e parenti, ‘ho portato fortuna al fenomeno Cr7, tenendogli la mano prima di una strepitosa tripletta in una magica serata da brividi…’.

fonte: LaCnews.it