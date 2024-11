Reggina: l’importanza di Inzaghi anche fuori dal rettangolo di gioco

Questa sera, alle 20:45, si giocherà la gara in posticipo tra la Juventus e la Salernitana. Sul proprio account Twitter, il club bianconero ha ricordato la tripletta segnata da Filippo Inzaghi, oggi tecnico della Reggina, contro la squadra campana, era la stagione 1998/1999. Due dei tre gol alla sua maniera, di grande opportunismo come solo lui sapeva fare. L’arrivo di Inzaghi sulla panchina della squadra amaranto, oltre ai risultati importantissimi che si stanno acquisendo sul campo, ha portato un enorme ritorno anche sul piano della visibilità. Si ricorda che qualche giorno addietro intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il mister interpellato sulla Champions, Haaland e Mbappè, ha trovato il modo per parlare anche di Reggina.

Leggi anche