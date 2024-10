Kallon come idolo. Dal Roccella alla serie B. L’imperatore Kargbo

E' stato certamente il giovane più forte dei tre gironi di serie C

Nella finale tra la Reggiana ed il Bari è stato ancora una volta determinante. Ma per il ventenne attaccante della Sierra Leone Augustus Kargbo, è stata una intera stagione da incorniciare per prestazioni e gol. Dieci in totale, poi sette assist e rendimento sempre molto alto tanto da scomodare diverse società della massima serie.

Il suo idolo, l’ex amaranto Kallon, il giovane attaccante è di proprietà del Crotone, dopo gli inizi italiani a Campobasso e l’anno successivo con il Roccella in serie D. Oggi il gioiello è nel mirino di Genoa e Udinese che proveranno a convincere il Ds Ursino a cederlo, probabilmente rinnovando poi il prestito con la Reggiana, per un’altra stagione con la squadra che lo ha definitivamente consacrato nel mondo del calcio.

foto: tuttocalciatori.net