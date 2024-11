Karaoke e buona cucina si fondono in una serata unica all’Hostaria dei Campi

Non perdete l'opportunità di partecipare a questo evento: un mix perfetto di divertimento e gastronomia.

Appassionati di musica e buon cibo, segnatevi questa data! Venerdì 15 novembre, l’Hostaria dei Campi diventa il palcoscenico di una serata indimenticabile dove il karaoke incontra la gastronomia di alta qualità nel “Karaoke Fine Dinner“, un evento che promette di deliziare sia le papille gustative che gli amanti della musica.

La serata vedrà la speciale partecipazione di Ciccio Mandaglio, noto per le sue performance live, che guiderà il pubblico attraverso una playlist di grandi successi da cantare insieme. L’atmosfera del locale sarà elettrizzata non solo dalle note musicali ma anche dall’entusiasmo dei partecipanti pronti a mettersi in gioco tra una portata e l’altra.

L’evento “Karaoke Fine Dinner” non è solo un’occasione per mostrare le proprie doti canore, ma è anche un’opportunità per assaporare piatti raffinati, preparati con maestria dallo chef dell’Hostaria dei Campi.

Non perdete l’opportunità di partecipare a questo evento unico: un mix perfetto di divertimento e gastronomia. Prenotate subito il vostro tavolo e preparatevi a vivere una serata di pura gioia e delizie culinarie. Info e prenotazioni allo 0965.324003