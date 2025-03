Karaoke all’Hostaria di Campi: una serata imperdibile!

Se sei alla ricerca di un evento che unisca musica, spettacolo e gastronomia, allora segnati questa data: venerdì 21 marzo alle ore 20:30 l’Hostaria di Campi ti invita a una serata speciale all’insegna del Karaoke Fine Dining.

Un appuntamento esclusivo che vedrà protagonista lo showman Ciccio Mandaglio, accompagnato dalla direzione artistica di Filippo Canale, per una serata di intrattenimento puro. Il tutto si svolgerà in un’atmosfera elegante e raffinata, perfetta per chi desidera vivere un’esperienza indimenticabile.

Ma le sorprese non finiscono qui! Durante la serata, avrai anche la possibilità di giocare e vincere il cabaret di Gabriele Cirilli (evento organizzato dall’Officina dell’Arte) uno dei comici più amati del panorama italiano, che con la sua simpatia e ironia ha conquistato il pubblico televisivo e teatrale.

Prenota subito il tuo posto per non perdere questa incredibile occasione di divertimento, buona cucina e spettacolo!

L’Hostaria dei Campi ti aspetta tutti i giorni in via Reggio Campi 1 tronco n.30. Info e prenotazioni allo 0965/324003.