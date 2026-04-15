Leader del Karate in Calabria: Fortitudo 1903 tra le migliori d’Italia

Insignita in passato del Collare d’Oro al Merito Sportivo del CONI, la massima onorificenza dello sport italiano, la Fortitudo 1903 di Reggio Calabria continua a confermarsi tra le realtà più prestigiose del panorama nazionale del karate.

Nel 2025 la società ha raggiunto un risultato di assoluto rilievo: 27° posto nella classifica italiana FIJLKAM e primo posto tra tutte le società calabresi.

Un traguardo ancora più significativo se si considera che la Fortitudo si è classificata davanti a gruppi sportivi di grande tradizione come il Centro Sportivo Esercito Roma e le Fiamme Gialle Roma, a testimonianza dell’altissimo livello raggiunto dal club amaranto.

Nel corso della stagione, la Fortitudo 1903 ha ribadito in modo netto la propria leadership sul territorio. Nelle gare di qualificazione ai Campionati Italiani delle categorie Esordienti, Cadetti e Juniores (specialità kumite) la società si è infatti sempre classificata al primo posto a livello regionale, confermando una superiorità costante in tutte le fasce d’età.

Un risultato che evidenzia la qualità del lavoro svolto e la forza di un vivaio tra i più competitivi del panorama meridionale.

Alla base di questi successi vi è una struttura dirigenziale e tecnica di grande valore. Il presidente Riccardo Partinico guida la società con lungimiranza e determinazione, sostenendo un progetto sportivo ambizioso e in continua crescita.

Fondamentale il contributo dei tecnici Alessandra Benedetto e Rossella Zoccali, figure di riferimento per gli atleti e pilastri dello sviluppo tecnico della società.

La Fortitudo 1903 guarda al futuro con ambizione: l’obiettivo è continuare a crescere, scalare ulteriormente la classifica italiana e portare sempre più atleti ai vertici del karate nazionale.

Una realtà che si conferma simbolo di eccellenza sportiva e organizzativa nel panorama italiano.

La società rivolge un sentito ringraziamento a tutti gli atleti per l’impegno, la dedizione e i sacrifici dimostrati durante la stagione, nonché alle famiglie, il cui sostegno costante rappresenta un elemento fondamentale di questo percorso di crescita.