Karate: la Fortitudo 1903 conclude l’anno sportivo con il ‘botto’

Si è disputato ad PalaPellicone di Ostia Lido dal 27 al 30 dicembre u.s. il Raduno della nazionale italiana giovanile di Karate FIJLKAM con la convocazione dei migliori atleti d’Italia.

Chiara Chirico, “punta di diamante” della Fortitudo 1903, è stata selezionata nella Classe “Cadette” (2010 e 2011) per disputare tre allenamenti collegiali e mettere in mostra le sue capacità agonistiche in vista dei prossimi campionati europei 2026 in programma a Limassol in Grecia.

Nella stessa sede la FIJLKAM ha organizzato il CTR Games 2025, un quadrangolare che ha visto la partecipazione delle rappresentative delle macroregioni del Sud (Sicilia, Calabria, Puglia, Molise, Basilicata e Campania), del Centro (Emilia Romagna, Sardegna, Toscana, Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio) del Nord (Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino, Liguria, Veneto e Friuli Venezia Giulia) e della Nazionale Italiana giovanile.

L’allenatrice della nazionale italiana U 14 Rossella Zoccali, coach dei giovani talenti della Fortitudo 1903, ha assistito Chiara Chirico nel corso del raduno, l’atleta reggina ha disputato una stagione agonistica di altissimo livello tecnico con risultati che la collocano tra le prime del Ranking nazionale: quinta classificata al campionato italiano Cadette, Medaglia di Bronzo all’Open League di Lombardia, Medaglia d’Argento all’Open League di Lignano e Medaglia di Bronzo all’Open League di Roma e nel CTR Games 2025 dello scorso 28 dicembre ha conquistato una splendida Medaglia d’Argento nella categoria +61 kg.

La Fortitudo 1903 nell’anno 2024 ha totalizzato 26 punti nazionali classificandosi al primo posto tra tutte le società sportive di Karate della Calabria e al 44° posto in Italia su 569 società partecipanti. A breve la FIJLKAM pubblicherà i risultati ottenuti dalle società nel 2025 e la dirigenza della Fortitudo che ha conquistato con i propri atleti 32 punti si augura la riconferma regionale e qualche gradino in più nella classifica nazionale. Diversi sono gli atleti che si sono messi in vista nell’anno appena concluso: oltre Chiara Chirico, sono da menzionare Antonino Cuzzocrea quinto classificato al campionato italiano juniores, Robert Musat quinto al campionato Italiano esordienti e Chiara Amoddeo settima classificata al campionato italiano esordienti.