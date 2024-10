Karate: medaglia d’oro per il reggino Giovanni Tramontana

Nella giornata del 24 marzo scorso, si è disputato il Trofeo Coppa Calabria di Karate categorie Esordienti – Cadetti – Juniores – Seniores, per la disciplina di Katà (combattimento con l’avversario immaginario) e per la disciplina di Kumitè (combattimento contro l’avversario), presso il Palazzetto della Sport nella città di Pianopoli (CZ).

Tra tutti i partecipanti, continua la sua serie positiva il giovanissimo e promettente atleta Giovanni Tramontana (14 anni), di cui abbiamo già scritto nei giorni scorsi, per essersi distinto a livello nazionale, nella categoria Kumitè. Giovanni è riuscito a confermare il trend positivo, vista la sua posizione di Campione Regionale in carica, ed l’ottimo piazzamento ai Campionati Italiani scorsi, conquistando l’ambita medaglia d’oro nella categoria Cadetti – 70 Kg, battendo ampiamente tutti gli atleti con cui si è incontrato, provenienti dalle associazioni dilettantistiche affiliate alla federazione Fijlkam che operano in tutta Calabria, da San Mango Argentano, da Curinga, da Crotone, da Lamezia, da Catanzaro e finanche altre associazioni di Reggio Calabria. Giovanni si allena giornalmente nella palestra Karate Catona, della nostra Reggio Calabria, diretta degnamente dal Maestro Giuseppe La Fauci, il quale ha presentato in questa competizione, altri 6 ragazzi raggiungendo un magnifico risultato complessivo di squadra, a dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto. Infatti, ha conseguito una medaglia d’oro con l’esordiente Francesco Orangis (kumitè), una medaglia d’oro con il cadetto Francesco Casciano (Katà), una medaglia d’oro con la Juniores Lucia Pullano (kumitè), una medaglia d’argento con Davide Giordano (kumitè Juniores), una medaglia di bronzo per la debuttante Chiara Riso (Kumitè esordienti) ed un buon quinto posto con Francesco Parisi (kumitè Juniores).