Karate: 11 medaglie per il Team Trimboli alla Coppa Italia Nazionale Wkaeda Libertas

Sempre in vetta al podio Nazionale il Team Karate Trimboli ad Alba Adriatica (TE) per la “COPPA ITALIA DI KARATE NAZIONALE WKAEDA LIBERTAS” 15 Marzo con oltre 700 atleti, la società reggina KARATE CLUB REGGIO CALABRIA ha conquistato 8 ori, 2 argenti e 1 bronzi.

L’Asd Karate Club Reggio Calabria, guidata dal Maestro Santi Trimboli Direttore tecnico Nazionale icona del karate internazionale e dalle figlie Maestro Margherita e Federica Trimboli (direttori tecnici di alto profilo tecnico allenatori della Nazionale Italiana Wkaeda impegnate in questo settore sin da piccolissime con con grandi risultati agonistici nazionali ed internazionali – sempre sul pezzo per professionalità impegno formazione ed aggregazione), ha partecipato con i suoi atleti una squadra di 11 atleti qualificati per la Coppa Italia WKAEDA LIBERTAS , riportando risultati strepitosi dopo una lunga e continua preparazione Un team unito con giovani atleti con tanta voglia di fare del proprio meglio, spinti dai loro Maestri riescono a trovare la propria forza interiore sono riusciti a distinguersi sul tatami portando tutti insieme una grande emozione di gioia e coesione.

SPLENDIDA E DOPPIA MEDAGLIA D’ORO per Il capitano della squadra team Karate Trimboli, Carlo Giuseppe Emanuele, atleta di alto profilo tecnico fa parte della Nazionale Italiana Wkaeda atleta di interesse mondiale, pluricampione italiano ed europeo, si è imposto distinto nella sua categoria Juniores Kata prevalendo nettamente sui suoi avversari, riuscendo sempre a silenziare il palazzetto. Il tatami di gara durante la sua prestazione emana un dinamismo completo con la sua eleganza, forza ed esplosività, conquistando due meritatissime medaglie d’oro nella categoria Juniores e Seniores quest’ultima la categoria dei CAMPIONI.

DUE MEDAGLIE D’ORO per Carlo Federica categoria Mini Cadets Kumite kg -55 e Kumite Team Rotation. La giovane atleta Federica sorella di Emanuele sempre attenta e determinata dopo allenamenti continui ed impegnativi ha affrontato la competizione egregiamente e come sempre ha ottenuto due podi nella Specialità Kumite individuale imponendosi nettamente sull’avversario con 6 punti di scarto ma contraddistinguendosi per l’ottima prestazione tecnica e tempi di rapidità

MEDAGLIA D’ARGENTO per per Carlo Federica categoria superiore Cadetti kata nere ottima la sua prestazione sempre elegante determinata e tecnica affrontando avversarie di alto profilo tecnico

MEDAGLIA D’ORO per Marenco Aldo categoria Mini Cadet kata cint Nere che si impone egregiamente in questa categoria. L’atleta sempre presente alle competizioni di alto livello, sta migliorando sempre più, ha affrontato in questa gara atleti di alto valore tecnico riuscendo a conquistare il primo posto e non smentendo le aspettative dei suoi maestri.

MEDAGLIA D’ORO per la squadra di Kumite maschile Team Rotation Cadetti seguita e guidata dal Coach Maestro Trimboli Federica, composta da Ventura Lorenzo, Dell’Arena Antonio, Aldo Marenco.

MEDAGLIA D’ORO per la squadra di Kumite Femminile Team Rotation Mini cadets seguita e guidata dal Coach Maestro Trimboli Federica, composta da Carlo Federica, , Giorgia Fotia , Gaia La Corte.

MEDAGLIA D’ORO per Ventura Lorenzo categoria Cadetti kg -70 sempre presente in tutte le competizioni Nazionali sta migliorando giorno dopo giorno, con la sua gioia ed il suo carattere sempre positivo riesce sempre ad affrontare la competizione nel modo giusto.

MEDAGLIA D’ORO per La Corte Gaia categoria Mini Cadets kg -50

MEDAGLIA D’ARGENTO per Fotia Giorgia nella categoria Mini Cadets Kg + 50

MEDAGLIA DI BRONZO per Aldo Marenco categoria Mini Cadet kata Mini Cadets cint marroni

QUINTO per Dell’Arena Antonio nella cat Mini Cadets nere kg+55

QUINTO POSTO per Ventura Lorenzo nella Cat Juniores Kg +60

SESTO POSTO per Fotia Giorgia nella categoria Kata Mini Cadets cint Blu Marroni

Sul tatami si è anche distinto l’Ufficiale di gara Internazionale Calabrese Dott.ssa Stillittano Loredana portando la sua esperienza ventennale sul tatami con impeccabile professionalità ed autorevolezza

Il Team del Maestro Santi Trimboli si complimenta col Presidente Maestro Rosario Selman e tutta la direzione Nazionale della WKAEDA LIBERTAS gli ufficiali di gara, la società Karate Pavoni per l’ottima riuscita della Competizione che con un numero elevato di atleti si sono rispettati i tempi di gara scorrendo con un’ottima fluidità

Che dire tutto il Team Trimboli è orgoglioso di questi grandi atleti che con sacrifici, perseveranza e passione seguono i loro Maestri, il quale sono pienamente soddisfatti di tutti loro e hanno grandi prospettive per il futuro.

Un ringraziamento va fatto ai genitori che con tanta passione e sacrificio seguono i loro figli e la società.