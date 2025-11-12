Karate, Open League 2025: Chiara Chirico della “Fortitudo 1903” ancora sul podio

Si è svolta al PalaPellicone di Ostia Lido dal 7 al 9 novembre la gara Open League Roma 2025 con regolamento internazionale valida per l’inclusione nel Ranking Nazionale FIJLKAM.

Hanno preso parte alla manifestazione le promesse del Karate italiano, dai 14 ai 21 anni, 1350 atleti provenienti da 270 club di tutta Italia e la gara è stata trasmessa in diretta Streaming.

La delegazione reggina della “Fortitudo 1903”, guidata da Rossella Zoccali e coadiuvata da Alessandra Attisano, ha, ancora una volta, dimostrato il suo talento vincendo numerosi combattimenti con Chiara Chirico, Marco Nucara e Antonino Cuzzocrea che al termine della gara hanno disputato il match per la conquista della medaglia di bronzo ottenuta da Chiara Chirico nella categoria di peso +61 kg Cadette che è stata preceduta in classifica da Sofia Onori (Fiamme Oro Roma) e Anna Chiara De Vivo (San Valentino). Marco Nucara (cat. -55 kg Juniores) e Antonino Cuzzocrea (cat. -70 kg Cadetti), si sono dovuti accontentare di un onorevole quinto posto in classifica.

Buone anche le prestazioni di Luca Di Marno, Michele Barbaro, Alexandru Tatomir, Ettore Forgione e Michael Mollica, che hanno dimostrato rispetto alle precedenti gare una crescita tecnica e maggiore determinazione.

L’esperienza all’Open League di Roma rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita della Fortitudo 1903, una realtà sportiva reggina che da anni si distingue per l’attenzione alla formazione dei giovani. Il prossimo appuntamento sarà dal 21 al 23 novembre p.v. Con la partecipazione di 8 Atleti qualificati al Campionato Italiano Juniores e sarà l’ultima gara a punteggio federale dell’anno 2025.