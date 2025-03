Karate, grande successo per il Team Trimboli: 12 medaglie alla Coppa Italia Wkaeda Libertas

Grande successo del Team Karate Trimboli dove a Forlì si è svolta la “COPPA ITALIA DI KARATE NAZIONALE WKAEDA LIBERTAS” lo scorso 9 Marzo con oltre 700 atleti, la società reggina KARATE CLUB REGGIO CALABRIA ha conquistato 7 ori, 3 argenti e 2 bronzi.

L’Asd Karate Club Reggio Calabria, guidata dal Maestro Santi Trimboli Direttore tecnico Nazionale icona del karate internazionale e dalle figlie Maestro Margherita e Federica Trimboli (direttori tecnici di alto profilo tecnico allenatori della Nazionale Italiana Wkaeda), ha partecipato con i suoi atleti una squadra di 14 atleti qualificati per la Coppa Italia WKAEDA LIBERTAS, riportando risultati strepitosi dopo una lunga e continua preparazione Un team unito con giovani atleti con tanta voglia di fare del proprio meglio, spinti dai loro Maestri riescono a trovare la propria forza interiore sono riusciti a distinguersi sul tatami portando tutti insieme una grande emozione di gioia e coesione

DOPPIA MEDAGLIA D’ORO per Il capitano della squadra team Karate Trimboli, Carlo Giuseppe Emanuele, atleta di alto profilo tecnico fa parte della Nazionale Italiana Wkaeda atleta di interesse mondiale, pluricampione italiano ed europeo, si è imposto distinto nella sua categoria Cadetti Kata prevalendo nettamente sui suoi avversari, riuscendo sempre a silenziare il palazzetto. Il tatami di gara durante la sua prestazione emana un dinamismo completo con la sua eleganza, forza ed esplosività, conquistando due meritatissime medaglie d’oro nella categoria Cadetti e Juniores

MEDAGLIA D’ORO per la squadra di Kumite maschile Cadetti cint Verdi seguita e guidata dal Coach Maestro Trimboli Federica, composta da Ventura Lorenzo, , Fiorenza Alessandro, Dell’Arena Antonio, Tripodi Maicon. Gli atleti hanno affrontato la gara con determinazione

DUE MEDAGLIE D’ORO per Carlo Federica categoria Mini Cadets cinture nere, kata e kumite. La giovane atleta Federica sorella di Emanuele sempre attenta e determinata dopo allenamenti continui ed impegnativi ha affrontato la competizione egregiamente e come sempre ha ottenuto due podi nella sua nuova categoria difficile ed impegnativa Mini Cadets

MEDAGLIA D’ORO per Ficara Chiara categoria Cadetti kg -55 l’atleta alla sua seconda gara Nazionale si è imposta nettamente sui suoi avversari con grinta e determinazione seguendo sul tatami tutte le direttive del suo Coach M° Federica Trimboli è riuscita a conquistare la medaglia d’oro

MEDAGLIA D’ORO per Fiorenza Alessandro atleta presente nel nostro team da quando era piccolo ala coppa Italia a conquistato il suo primo primo posto in campo Nazionale vincendo nettamente in semifinale poi arrivando in finale con il suo compagno di squadra Tripodi Maicon hanno affrontato una finale competitiva finita in grande sportività

DUE MEDAGLIE UNA D’ARGENTO ED UNA DI BRONZO per Marenco Aldo categoria Mini Cadet kata cint marroni e Kumite kg-50. L’atleta sempre presente alle competizioni di alto livello, ha affrontato in questa gara atleti di alto valore tecnico riuscendo a conquistare il podio e non smentendo le aspettative dei suoi maestri.

MEDAGLIA D’ARGENTO per Ventura Lorenzo categoria Cadetti Kumite kg+65 cint blu. L’atleta, sempre presente in tutte le competizioni Nazionali sta migliorando giorno dopo giorno, con la sua gioia ed il suo carattere sempre positivo riesce sempre ad affrontare la competizione nel modo giusto ascoltando le direttive dei suoi maestri, è riuscito in una categoria non facile ha ottenere la medaglia d’argento.

MEDAGLIA D’ARGENTO per Tripodi Maicon atleta emergente alla sua prima esperienza in campo Nazionale nella cat Cadetti cint Verdi è riuscito ad ottenere uun buon secondo posto arrivando in finale con il suo compagno di Palestra Alessadro Fiorenza dove si sono scontrati sportivamente e lealmente in una finale combattutissima finita con un bellissimo abbraccio

MEDAGLIA DI BRONZO per Dell’Arena Antonio atleta giovanissimo anche lui alla sua prima esperienza in campo Nazionale è riuscito ad affrontare i suoi avversari senza paura e con tenacia in una categoria non facile al primo impatto

QUINTO POSTO per Spada Francesco nella cat Seniores nere kg-75 Una categoria molto combattuta

Sul tatami si è anche distinto l’Ufficiale di gara Internazionale Calabrese Dott.ssa Stillittano Loredana portando la sua esperienza ventennale sul tatami con impeccabile professionalità

Il Team del Maestro Santi Trimboli si complimenta col Presidente Maestro Rosario Selman e tutta la direzione Nazionale della WKAEDA LIBERTAS e gli ufficiali di gara per l’ottima riuscita della Competizione che con un numero elevato di atleti si sono rispettati i tempi di gara scorrendo con un’ottima fluidità

Che dire tutto il Team Trimboli è orgoglioso di questi grandi atleti che con sacrifici, perseveranza e passione seguono i loro Maestri, il quale sono pienamente soddisfatti di tutti loro e hanno grandi prospettive per il futuro.

Un ringraziamento va fatto ai genitori che con tanta passione e sacrificio seguono i loro figli e la società.

Adesso la squadra del karate Club si preparerà per il Campionato Nazionale che si terrà a Rimini nel mese di Aprile.

Il nostro motto è

UNITI SEMPRE CON UMILTA’ E RISPETTO PER VINCERE NEL CUORE