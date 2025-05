5 atleti del Karate Trimboli convocati dalla Wkaeda nella Rappresentativa Nazionale Sud Italia

Sono cinque gli atleti convocati del Team karate Trimboli guidato dal responsabile Maestro Santi Trimboli icona del karate Internazionale, Componente del Consiglio direttivo Nazionale Wkaeda WUKF insieme ai Coach ed Allenatori della Nazionale Italiana Wkaeda Maestro Margherita e Federica Trimboli, l’ufficiale di gara Internazionale Dott.ssa Loredana Stillittano. Il Maestro Santo Trimboli si complimenta vivamente con la Wkaeda Italia per l’ottima organizzazione dei progetti con le delegazioni del nord e del sud impegnate su vari fronti.

Gli atleti del team Trimboli dopo le numerose trasferte degli ultimi anni con ottimi risultati e i Raduni Nazionali effettuai, centrano la convocazione per la la rappresentativa del Sud Italia Wkaeda alla competizione Internazionale ICO OPEN INTERNATIONAL ITALY.

ATLETI CONVOCATI

Carlo Giuseppe Emanuele Kata Juniores-Seniores Campione Mondiale ed Europeo Wukf Atleta della Nazionale Wkaeda Atleta indiscusso mantiene il Titolo Nazionale Agonista dal 2016

Carlo Federica Kata e Kumite Mini Cadets atleta Azzurrabile Prima nel Ranking della sua categoria già convocata per i Campionati europei Wukf.

Marenco Aldo Kata Mini cadets e Cadetti atleta Visionabile per i prossimi eventi Internazionali cint Marroni e Nere Wkaeda

Ventura Lorenzo Kumite Cadetti e Juniores atleta Visionabile per i prossimi eventi Internazionali cint Marroni e Nere Wkaeda

Ficara Chiara Kumite Cadetti e Juniores atleta emergente con ottime possibilità future

La rappresentativa Nazionale Wkaeda del Sud Italia sarà impegnata il prossimo 17e 18 Maggio a Catania per ICO OPEN INTERNATIONAL ITALY, sarà guidata dai Coach della Nazionale Wkaeda M° Margherita Trimboli e M° Federica Trimboli.

Il Presidente della Wkaeda Maestro Rosario Selman, il Consigliere Nazionale e Responsabile della Wkaeda Calabria Maestro Santo Trimboli, il Direttore tecnico Maestro Scanu Salvatore e tutto il direttivo augurano agli atleti di confrontarsi al meglio per il loro bagaglio atletico futuro dando un grosso in bocca al lupo.