Karl Lagerfeld per Chanel trasforma il Grand Palais in un supermercato molto chic!

di Fabiana Tripodi – Si è appena conclusa anche la Paris Fashion Week 2014 . Dopo la sfilata di Moschino, incentrata su uno dei più famosi fast food, Mc Donald’s (http://www.mode0n.blogspot.it/2014/02/mfw2014-moschino.html), il protagonista anche a Parigi è rimasto il cibo!Almeno per quanto riguarda lo “spettacolo” realizzato dallo stilista Karl Lagerfeld per Chanel, che ha trasformato il Grand Palais in un supermercato molto chic!Le modelle hanno “fatto la spesa”, sfilando con disinvoltura tra più di 30 corridoi con scaffali riempiti da ogni tipo di prodotto, tutti con il marchio della Maison francese, la doppia C.Ha fatto il suo debutto in passerella Kendall Jenner ma la star è stata Cara Delavigne con la sua amica Rihanna, che ha indossato uno splendido completo rosa Chanel. Keira Knightley, in prima fila, sceglie invece un look in bianco e nero.Per il 2014-2015, vengono proposti i classici tweed color pastello ma anche in colori accesi come l’arancio, il giallo, il viola, il rosa acceso,rivisitati anche nelle forme che si fanno oversize, come gli occhiali da sole!Le borse con catene chiuse in mini scatole box,guanti senza dita e leggins!Insomma si sta cercando di sdoganare il controverso legame tra le modelle e il cibo? Forse si!Ma le modelle scelte sono sempre più magre e filiformi! Non siete ancora sazi?Prada progetta per maggio l’apertura da Harrod’s a Londra del Pradasphere Bar, dove si racconterà la storia del marchio tra un cocktail e l’altro!VISITA ADESSO IL BLOG DI FABIANA TRIPODI : www.mode0n.blogspot.it