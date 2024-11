Kate Moss designer e testimonial per Top Shop: the icon is back.

di Federica Geria – Top model, icona di stile e “amica” da lungo tempo con Topshop, Kate Moss é tornata con una collezione stellare.Kate, celebre modella Britannica, rappresenta una vera e propria colonna portante all’interno del mondo della moda. Famosa per il suo gusto e i suoi eccessi ha sempre mantenuto la sua carriera all’apice del successo.Dopo una prima collaborazione con il brand risalente al 2007, realizza ora la sua nuova collezione per Topshop, trasformandosi anche in designer e testimonial. L’armadio in stile vintage rigorosamente anni Settanta di Kate ispira la sua linea, rendendo del tutto particolare la sua collection con capi inneggianti allo spirito rock e hippie e arricchiti dagli immancabili dettagli british: top ricamati, kaftani di seta con stampe grafiche, giacche di camoscio con frange, abiti ampi, larghi pantaloni, paillettes, minidress, piumaggio e tanto altro.“Mi è mancato essere coinvolta nel processo di progettazione e lavorare con il team di Topshop” così Kate motiva il suo entusiasmo e la sua eccitazione per “una nuova collezione che porta il mio nome.”“Ora più che mai, Londra è in prima linea nel fashion e mi sento come se fossi tornata a casa!”La collection Primavera/Estate 2014 firmata Moss, debutterá il 30 aprile 2014. Sarà disponibile nei negozi Topshop presenti in 40 paesi del mondo, online sul sito ufficiale www.topshop.com e all’interno del portale moda Netaporter.comNell’attesa, non perdetevi il video che mostra la top model nel backstage della campagna, tra tutti i nuovi e sorprendenti capi! http://eu.topshop.com/en/tseu/category/kate-moss-x-topshop-the-icon-isback-30042014-2836941/home