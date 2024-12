Reggio, torna Katedromos. Zucco a CityNow: ‘I bambini il banco di prova per una città più sicura’

E sul bilancio della Polizia Locale dal suo arrivo 5 anni fa in città: "Non siamo perfetti, ma siamo sempre pronti a migliorare"

Ieri e oggi, al Teatro Cilea di Reggio Calabria, si è tenuto un evento di grande rilevanza per la città: Katedromos, il catechismo itinerante della sicurezza stradale, giunto al suo quarto anno di attività. L’iniziativa, promossa dalla Polizia Locale di Reggio Calabria, ha coinvolto le scuole primarie della città, segnando l’inizio del nuovo anno scolastico. Un appuntamento che ha un obiettivo ambizioso e imprescindibile: educare i più giovani alla cultura della sicurezza stradale e alla corretta gestione della viabilità urbana.

Il Comandante della Polizia Locale di Reggio Calabria, Salvatore Zucco, ha aperto l’evento con un intervento ricco di spunti.

“Questo è il primo momento di un percorso che ormai da quattro anni seguiamo con le scuole di ogni ordine e grado della città. Abbiamo scelto di partire dalle scuole primarie, che sono quelle che accolgono i bambini più piccoli e sono per noi il banco di prova più importante. Insegnare loro non solo l’educazione stradale, ma anche i principi di un’educazione civica che si estende alla sicurezza ciclopedonale, è fondamentale per costruire una cultura della prevenzione”.

Il percorso formativo, infatti, non si limita alla sola conoscenza delle norme di comportamento da tenere sulla strada, ma si arricchisce di un linguaggio adatto a sensibilizzare le nuove generazioni sulle buone pratiche quotidiane legate alla mobilità sicura, anche in bicicletta e come pedoni. Un lavoro che si estende a tutta la città, coinvolgendo anche le famiglie attraverso la sinergia con gli istituti scolastici, che sono considerati le agenzie educative più importanti dopo la famiglia.

L’evento, che si è svolto con il format della lezione spettacolo. Un modo originale e coinvolgente di affrontare temi complessi come la sicurezza stradale, che risulta particolarmente efficace per i bambini.

A margine dell’incontro, ai microfoni di CityNow, il Comandante Zucco ha anche fatto un accenno all’andamento della sua gestione della Polizia Locale:

“Mi trovo un po’ impreparato a giudicarmi da solo, ma posso dire che sono a Reggio Calabria da quasi cinque anni e, guardando i numeri, vedo dei progressi evidenti rispetto agli anni precedenti. La città è complessa e ogni cambiamento comporta sfide, ma siamo determinati a migliorare ogni giorno. La Polizia Locale sta cercando di rispondere alle necessità della comunità con maggiore produttività, senza mai smettere di cercare soluzioni nuove per i problemi legati alla viabilità e al decoro urbano”.

La Polizia Locale, sotto la guida di Zucco, si è quindi impegnata a garantire ordine e sicurezza sulla strada, collaborando con le istituzioni locali per affrontare le problematiche legate alla gestione del traffico e alla sicurezza pubblica. E non sono mancate le riflessioni sull’importanza della crescita dell’organico, grazie anche alle nuove aperture promosse dal Comune.

“Non siamo perfetti, ma siamo sempre pronti a migliorare. Le sfide non ci spaventano, anzi ci motivano a fare meglio ogni giorno”, ha concluso Zucco, ribadendo l’impegno della Polizia Locale nel garantire una città più sicura per le nuove generazioni.