Al Kaulonia Music Festival arriva il duo Aurora Cogliandro e Rosabianca Rachel

Proseguono all’auditorium “Casa della Pace Angelo Frammartino” gli spettacoli inseriti nel cartellone del Kaulonia Music Festival 2019, kermesse organizzata dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Caterina Belcastro, in collaborazione con AMA Calabria.

QUANDO

Sabato 18 maggio alle ore 21:00 sul palco sarà protagonista il duo Aurora Cogliandro e Rosabianca Rachel, nel concerto Antiche e nuove danze per pianoforte a quattro mani, impreziosito da un repertorio ricchissimo e vario: nel corso della serata sarà infatti possibile apprezzare musiche di O. Respighi, G. Faurè, A. Dovrak, G. Marangoni e A. Piazzolla. Un’interessante occasione per i giovani di comprendere e svelare i segreti e la complicità che deve assolutamente legare due musicisti nell’esibizione a quattro mani.

AURORA COGLIANDRO

Aurora Cogliandro, diplomata in Pianoforte al Conservatorio “G.P. da Palestrina” di Cagliari sotto la guida di A. Zedda e in Composizione Sperimentale Indirizzo Superiore di Musicologia al Conservatorio “G. Verdi” di Milano con G. Salvetti. Hanno contribuito al suo perfezionamento pianistico e cameristico docenti di chiara fama quali Aldo Ciccolini, Pierluigi Camicia e Andreas Koch.

È stata invitata a tenere concerti per le più importanti Società concertistiche ed Enti in Italia, Francia, Croazia, Slovenia, Germania, come solista, con orchestra e in duo pianistico, ottenendo lusinghieri consensi di pubblico e critica. Ha registrato per la RAI (Radio Due e Radio Tre) e per la EMI. Attenta al repertorio contemporaneo, ha presentato numerose prime esecuzioni di giovani compositori italiani fra cui ricordiamo Massimiliano Viel, Luigi Morleo,Giampiero Cartocci, Daniele Salvatore. Docente titolare di cattedra di Pianoforte principale presso il Conservatorio “G.P. da Palestrina” di Cagliari, ricopre la carica di Direttore artistico del Festival Ambiente Musica di Cagliari e Direttore artistico musicale del Cricot Teatro Centro di Sperimentazione.

ROSABIANCA RACHEL

Rosabianca Rachel si è diplomata al Conservatorio di Cagliari sotto la guida di Arlette Giangrandi Eggmann ed ha poi seguito vari corsi di perfezionamento alle Accademie di Siena e Salisburgo con i M° Agosti, Scholtz, Zecchi come solista, e Lorenzi e Brengola per la musica da camera. Ha svolto attività concertistica come solista e in varie formazioni cameristiche; ha suonato in vari festival internazionali ed ha collaborato intensamente come assistente pianistica in corsi di perfezionamento e concorsi. Per svariati anni ha ricoperto il ruolo di Maestro sostituto e pianista presso l’Ente Concerti – Teatro Lirico di Cagliari ed attualmente insegna pianoforte principale al Conservatorio di Cagliari.