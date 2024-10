Kickboxing, ‘Primo Trinacria Cup’: la Dekaju Reggio fa bottino pieno (foto)

La grande soddisfazione dei coach Robert Bogdan e Demetrio Rosace per un risultato incredibile

Bingo per la Dekaju. Domenica 7 aprile si è svolto il torneo di kickboxing nella città di Catania “Primo Trinacria Cup” al quale hanno partecipato alcune società sportive calabresi, oltre a quelle siciliane.

La Dekaju fa bingo visto che su 13 partecipanti, tutti sono riusciti ad aggiudicarsi il primo posto.

I coach: Robert Bogdan e Demetrio Rosace hanno mostrato grande soddisfazione per aver raggiunto questo obiettivo, visto che per la prima volta tutti gli atleti presenti alla manifestazione hanno guadagnato il gradino più alto del podio. Un risultato incredibile.