Il ‘Kids Summer Camp’ ha entusiasmato tanti giovanissimi reggini

E’ terminata la settimana scorsa la terza edizione del KIDS SUMMER CAMP, programmato e coordinato dall’Associazione Culturale Backstage English, centro di preparazione autorizzato Cambridge English della Prof.ssa Christina Back, in collaborazione con il Centro Servizi per l’Infanzia “Crescere Insieme”, realizzatosi proprio nella struttura di Crescere Insieme.

Il Kids Summer Camp è stato originale e molto divertente, della durata di una settimana (25 ore), con una full immersion in lingua inglese sviluppatasi con Christina Back, insegnante madrelingua inglese con più di 15 anni di esperienza di insegnamento, che ha visto, alla fine del corso, il rilascio di un certificato di frequenza per i bambini della scuola elementare dai 6 ai 10 anni.

Il Camp è stato progettato e organizzato dalla docente con una metodologia e una didattica innovativa utilizzando la tecnica del TPR (Total Physical Response) e CLT (Communicative Language Teaching), offrendo quindi l’opportunità di imparare e migliorare la lingua inglese attraverso attività ludiche e ricreative.

A contatto con la natura, si sono svolte il più possibile all’aria aperta, lezioni interattive, attività sportive e creative che hanno favorito la loro socializzazione.

Con giornate a tema, come ad esempio “la festa del gelato” con giochi di degustazione e “imparare ad ordinare il gelato” presso una delle più rinomate gelaterie della nostra città; “Young Archeological Explorers” con una visita dedicata al Museo Nazionale di Reggio Calabria, una giornata orientata alla musica, una giornata al laboratorio di cucina con la scoperta di ricette e ingredienti nuovi e tanta creatività, e infine, per concludere la settimana, tanto divertimento all’aria aperta e giochi di squadra all’interno del Parco della Mondialità, a Gallico. I bambini hanno potuto immergersi in un mondo di fantasia utilizzando la loro creatività ed immaginazione, tutto in inglese.

La settimana trascorsa ha avuto molto successo, con i bambini entusiasti nell’aver potuto apprendere nuove metodologie per l’acquisizione della lingua inglese, per la soddisfazione della riuscita del progetto dell’Ass. Culturale Backstage English di Christina Back e del Centro Servizi per l’Infanzia “Crescere Insieme”.