Kindle anche nelle librerie indipendenti grazie a Giunti

di Davide Gallo – Un nuovo accordo tra Giunti Editore e Amazon è stato firmato per permettere alle librerie indipendenti di vendere il famoso Kindle Paperwhite su tutto il territorio nazionale. Il lettore digitale più conosciuto al mondo entra dunque in tutte le librerie, dove troppo spesso questi strumenti tecnologici vengono rigettati per cause tecniche (i libri cartacei non hanno iva, mentre gli ebook l’hanno al 4% ) almeno dai librai indipendenti che hanno fatto la scelta fiscale di non tenere prodotti con iva.

Con questo contratto, Martino Montanarini (direttore delegato di Giunti) vuole ridurre il divario, che ancora è molto accentuato, tra libri cartacei e digitali e ovviamente spingere sempre più persone ad avvicinarsi alla lettura.

Molte volte sono proprio gli studenti o i pendolari a servirsi degli e-reader in viaggio, in quanto sono molto più comodi e permettono di portare con se centinaia (ma anche migliaia) di libri in pochi grammi. Il dispositivo di Amazon più economico costa circa 130 euro mentre gli altri modelli, realizzati dalla stessa casa, hanno prezzi più elevati.

Gli ebook reader di ultima generazione sono ben diversi dai primi usciti diversi anni fa. Oggi infatti sono anche retroilluminati per permettere la lettura negli ambienti dove c’è poca luce e dispongono di numerose applicazioni, come il lettore mp3 e l’accesso allo store gratuitamente.

Con l’accordo tra Giunti e Amazon si intende dare vita ad un mercato di libri ancora più vasto dove ogni persona (a seconda delle sue preferenze ma anche dell’età) può scegliere tra il cartaceo e il digitale senza rinunciare ad un buon libro. Le librerie quindi metteranno a disposizione dei loro clienti il miglior e-reader sul mercato, anche nelle città più piccole. I giovani più tecnologici potranno avvicinarsi alla lettura comprando solo i libri che gli interessano e leggere ovunque lo desiderino. Le librerie ritengono che sia un enorme passo avanti e sperano in un futuro, non tanto lontano, dove la lettura non si divida tra cartacea e digitale.

Il kindle di Amazon potrà anche essere un’ottima idea regalo per un compleanno o un avvenimento importante. Il direttore delegato di Giunti ribadisce che questo passo è fondamentale se si vuol far sopravvivere la lettura e invogliare le nuove generazioni ad avvicinarsi ad un mondo così bello.