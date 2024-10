Kisenè, tutto per la tua casa. Nuovo punto vendita in centro città – FOTO

A Reggio Calabria ha da poco aperto un nuovo store dedicato al mondo della casa.

Il marchio ‘Kisenè‘, già conosciuto in città, amplia la propria offerta con un nuovo punto vendita in centro città. Al suo interno è possibile trovare un’ampia gamma di prodotti riguardanti la biancheria.

Tutti i prodotti del brand Kisenè sono realizzati con cura e attenzione al dettaglio, pensati per ogni ambiente ed ogni esigenza.

Accessori e completi letto, caldi e accoglienti plaid, coperte e trapunte. Accappatoi, set da bagno e sfusi bagno, con i pratici tappeti bagno e per il tempo libero colorati teli mare in spugna, cotone e innovativa microfibra. Da Kisenè non mancano gli accessori d’arredo come copridivano, copricuscini, tappeti arredo e tende.

Le sorprese però non finiscono qui, nel nuovo negozio di via san Paolo c’è spazio anche per gli accessori cucina, servizi da tavola, tappeti cucina e tovaglie.

“Per Kisené, la casa è “espressione creativa di chi la abita”, ne riflette il gusto e la personalità: ogni oggetto è curato nel dettaglio e pensato per diventare elemento distintivo e caratterizzante di ogni ambiente, dal più tradizionale al più moderno”.

All’interno del nuovo negozio sarà possibile trovare anche una vasta scelta di pigiama sia per uomo che per donna. La parola d’ordine? Comfort!

Kisenè Vi aspetta con tante offerte vantaggiose per i Vostri regali di Natale!

KISENÈ

Il Brand Kisené nasce nel 1999 proponendo una gamma completa di prodotti di biancheria per la casa di qualità, Made in Italy, è riuscito ad affermandosi nel settore retail italiano.

Prodotti realizzati con cura e attenzione al dettaglio: ideali per ogni ambiente ed ogni vostra esigenza.