Kitesurf: a Gizzeria, in luglio, il campionato europeo

Sarà il “Ttr European Championship open & youth” l’evento sportivo del Kitesurf che caratterizzerà l’estate 2017. Atleti di ogni parte del mondo saranno in Calabria dal 12 al 16 luglio.

E, come sempre, teatro della prestigiosa manifestazione sarà Gizzeria ed il tratto di mare antistante il parco balneare “Hang Loose Beach” che è organizzatore locale della gara. “Si tratta di una competizione importante – dice Luca Valentini, fresco di nomina a vice presidente del Cki, Classe Kiteboarding Italia, con presidente Mirco Babini – per gli atleti perché dà il via, a livello mondiale, al percorso di avvicinamento della Fiv, la Federazione italiana Vela, alle Olimpiadi del 2018 a Buenos Aires”.