Kiwanis Club Juppiter Rc: domani gran finale del torneo “service e legalità” 1629

Si svolgeranno domani, mercoledì 30 luglio, le finali del Torneo di calcio a 5 “Juppiter Service e Legalità”, organizzato dal Kiwanis Club Juppiter Reggio Calabria, presieduto da Francesco Garaffa e dal Kiwanis Junior Club Juppiter di cui è presidente Marisa Tiziano. Ai campetti dell’Hinterreggio Village di viale Messina (inizio ore 20), si affronteranno per aggiudicarsi il terzo e il quarto posto, la squadra dei Geometri contro la rappresentativa dell’Avis, mentre alle 22 ci sarà l’attesa finale per l’assegnazione del titolo che vedrà di fronte il Mercatone R e i Falchi.Alla kermesse sportiva, che ha preso il via lo scorso 25 giugno, hanno partecipato anche le rappresentative dell’Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati, dei Magistrati e Carabinieri, degli Informatori Scientifici, dei Medici, dei Commercialisti, del Rotaract, dell’Agifar e naturalmente del Kiwanis Juppiter.Nell’intervallo tra le due partite in programma domani sera, ci sarà l’esibizione fra gli “Artisti reggini” e una rappresentativa delle formazioni che hanno preso parte alla manifestazione, con la partecipazione straordinaria dei ragazzi dell’Agedi e quelli degli Special Olympics.Nel corso della cerimonia di premiazione delle prime quattro classificate, che avrà inizio alle 23, saranno anche consegnate le targhe a tutte le squadre partecipanti e assegnati i premi al capocannoniere del torneo, al miglior portiere, al giocatore e alla squadra Fair Play. Nel corso della stessa cerimonia, si terrà anche l’estrazione della lotteria di beneficenza collegata al torneo, il cui ricavato sarà devoluto all’Agedi reggina. website websiteclick her