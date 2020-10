Elezioni, Klaus Davi fuori dal Consiglio. Liguori: 'Reggio ha perso un'opportunità'

“Sono felice che tu non sia stato eletto, Klaus. Quando ho letto le agenzie di stampa che riportavano a fine settembre i comunicati attribuiti alla ‘Commissione elettorale di Reggio Calabria’ secondo la quale, recitavano le agenzie, avevi ottenuto il seggio ed erano stati esclusi gli M5S, mi ero preoccupato. Poi, come sempre in Italia, c’è stato il ‘secondo tempo’. E in questo secondo tempo ti hanno fatto fuori. La cosa non mi dispiace. Qui sei di casa e puoi tornare a fare le tue battaglie come e quando vuoi.” Lo ha dichiarato Paolo Liguori ieri nel corso del popolare programma “Fatti e Misfatti”.

“Penso che sia una occasione persa per quella città, ma se ti devo dire la verità: sono contento, anche se coloro i quali ti hanno segato non hanno fatto il bene della loro città. Ma a me non dispiace che sia andata cosi. ”