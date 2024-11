Komics a Reggio Calabria: un viaggio all’interno del mondo del fumetto nel magico scenario dell’Oasi Village.

Di Federica Geria – Si conclude oggi il Komics di Reggio Calabria, la fiera del fumetto durata quattro giorni, dal 5 all’8 Dicembre 2014, che ha avuto luogo all’interno dell’Oasi Village. Grandissimo il successo di questa seconda edizione, in versione invernale, del Komics nella nostra città, organizzato da Dedalo in collaborazione con 89zero18, che ha visto la partecipazione di persone di ogni età: bambini, adulti, appassionati e non. Grazie alla passione e alla minuzia da parte degli organizzatori dell’evento, tra cui Chiara Castagnella, che hanno curato i minimi dettagli, i partecipanti vengono trasportati in un viaggio fantastico tra fumetti, video giochi, cosplay, manga, disegni, musica e conferenze. L’Oasi Village, trasformato “in un grandissimo villaggio immerso in un’atmosfera fumettistica a 360 gradi” viene infatti suddiviso in diverse zone tematiche: Comics, Cosplay, Music, Games, Medieval, Workshop, Archery e Food.Nell’area Comics si concentra il fulcro della fiera: tra i numerosi stand di fumetterie, autori ed editori, emerge la Casa editrice Schockdom, guest star induscussa, insieme agli autori SIO (Simone Albrigi), Alessandra Patanè, Davide Caporali, Luigi Cechi e Salvatore Calerami.Le tante fumetterie provenienti da ogni parte d’Italia, tra cui “La locanda alla fine dei mondi” di Reggio Calabria, munite di gadget, pupazzi, accessori e tanto altro, creano un’atmosfera colorata e moderna, tra cappelli di paglia di One Piece, bacchette di Harry Potter e ciondoli del Trono di Spade, affiancate da uno spazio dedicato interamente all’arte del fimo.Il percorso continua tra i disegni esposti di autori già affermati ma anche emergenti: Luca Maresca, Pasquale Qualano, Val Romeo, ZED di Danilo Sirani e Salvatore Capolupo, Anna Leota, Umberto Giampà, Antonio Federico con l’Accademia del Fumetto ReggioComix, Vincenzo Raimondi, Roberto Megna e Carlo Cid Lauro.Umberto Giampà e Emilio Amaddeo firmano l’illustrazione ufficiale dell’evento Komics reggio calabria 2014: un’illustrazione che mette in risalto la nostra città con uno dei suoi “luoghi simbolo più conosciuti e rappresentativi in un clima tipicamente fumettistico.” Umberto racconta: “con questo disegno ho voluto ricreare il nostro splendido Lungomare, dando una forte drammaticità all’intero paesaggio. Il mare in tempesta e i fulmini accentuano l’atmosfera e ci trasmettono tutta la spettacolarità che il mondo dei Comics è solito darci”. (www.komicsrc.com)Scopriamo anche i simpatici ed irriverenti fumettisti reggini Roberto Megna e Carlo Cid Lauro, che omaggiano lo staff di CityNow con una vignetta ideata e disegnata al momento, ma soprattutto presentano il fumetto “Dick e Cok”, creato dalla loro fantasia ed immaginazione, in cui i due protagonisti tra avventure insensate e gaffe madornali, affrontano i temi più disparati, “a volte in modo pungente e cinico, senza mai dimenticare l’obiettivo per cui sono stati creati: ridere e far ridere!”Un vero e proprio ritorno indietro nel tempo invece visitando l’area Medieval della fiera, in cui domina lo spirto medievale, tra duelli e gare di tiro con l’arco, “con un occhio sempre attento alla storicità della rappresentazione”: parate di cavalieri che sfilano, riproduzioni di armi medievali, spade, scudi, armature e un’antica gogna.L’area Music vede la partecipazione di Giorgio Vanni, famoso cantante di sigle di cartoni animati tra cui: Superman, L’incredibile Hulk, Rossana, Dragon Ball, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Naruto, One Piece, Detective Conan. Giorgio si esibisce in un concerto allegro e coinvolgente, seguito dalla musica dei 4TOON, G.O.P.S! e Game over press start nei giorni successivi.Tra le diverse zone della fiera, e le varie strade all’interno dell’Oasi Village, numerosissimi i Cosplayer, ragazzi e ragazze travestiti da personaggi di fumetti e film: Spiderman, Minions, Kick Ass, Harry Potter, Kingdom Hearts e tanti altri. L’arte del Cosplay sempre più di diffusa nel mondo, arriva anche a Reggio Calabria grazie a questa seconda edizione del Komics, portando colore, fantasia e animazione, invogliando i partecipanti della fiera a creare personaggi e costumi, dando vita alla propria immaginazione. Tra i tanti Cosplayer, Mariagrazia Bolignano la ventitreenne reggina appassionata di cosplay partecipa attivamente alle esibizioni, tra un lancio di sfera pokè e un colpo di bacchetta magica.Infine, per tutti gli appassionati di videogiochi non manca l’area Games, dove, tra esposizioni di consolle vintage Gameboy e Nintendo, computer, joystick e pac-man, i ragazzi giocano con esperti del settore. In prossimità inoltre l’area Food, con le immancabili specialità giapponesi.Un grande successo dunque per il Komics Reggio Calabria 2014, una fiera fumettistica ricca di immaginazione e fantasia, nel magico scenario dell’Oasi Village, tra l’azzurro del mare, il verde del prato e il rosso dei tramonti, sfumature di colori che solo la nostra città riesce a dare.“Che cosa rappresentano i fumetti per i lettori? Il cassetto della fantasia: un luogo sicuro dove nessuno può entrare.”Guarda le foto del Komics su CityNow.