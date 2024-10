Kung Fu e Comune di Reggio Calabria, una unione non solo sportiva

di Domenico Suraci – Si è svolta presso il Palazzo San Giorgio di Reggio Calabria la premiazione da parte dell’amministrazione comunale per celebrare il completamento dello stage internazionale di Kung Fu Wing Chun. Il momento formativo è stato organizzato di concerto con l’ASD Scuola di Kung Fu vo viet Wing Chun Chuen di Rosario Valanidi.

Antonio Fazio, presidente della ASD, nonché rappresentante per l’Italia dello stile Kung Fu Wing Chun Chuen, ha promosso il corso a cui hanno partecipato i maestri Jacky Chan Wai Leung e James Ying Yu Lai provenienti dalla Cina.

In occasione dello svolgimento in città di quest’evento il delegato allo sport del Comune Giovanni Latella ha voluto premiare i due maestri con delle targhe. Lo stesso delegato ha sottolineato ai microfoni di CityNow Sport: “L’Associazione sportiva del Maestro Antonio Fazio dà la possibilità di creare oltre al legame sportivo anche un legame culturale e di crescita turistica. Abbiamo dato in tal senso un supporto logistico. E’ iniziato un rapporto con coloro che praticano questa disciplina. Vogliamo mandare i nostri atleti in Cina e riceverli qui nella città di Reggio Calabria, dove c’è una folta presenza della comunità cinese.”

E’ intervenuto durante la premiazione il promotore di tale lodevole iniziativa, Antonio Fazio che ha espresso con soddisfazione:”Voglio ringraziare il dott. Latella per il supporto dato alla nostra associazione. Ho voluto creare un ponte tra la città di Reggio Calabria e la Cina. Nella nostra città il Kung fu in particolare il Kung Fu Wing Chun Chuen non è molto praticato tanto meno conosciuto. Nel mese di febbraio dello scorso anno sono andato nella palestra del Sifu Jacky Chan per apprende la cultura cinese dove ho cercato di carpire la cultura cinese e come loro trasmettono la loro filosofia e stile marziale non solo dal punto di vista prettamente sportivo ma anche sul loro stile vita, in moda da portarli nella nostra stagione. Dal 17 al 26 novembre una loro rappresentanza è venuta presso la palestra di Reggio Calabria per lo stage. E’ stato un grande successo hanno avuto modo di costatare lo stile e come intendere le arti marziali. La millenaria tradizione spiega come portare all’unisono mente, corpo e spirito.E’ mia intenzione continuare questo tipo di rapporto al fine di diffondere il Kung Fu sia nella nostra città che in tutta la Calabria, dove le arti marziali tradizionali sono poco diffuse rispetto a Karate e Judo”.

Jacky Chan Wai Leung: “Questa esperienza è stata magnifica per come gli allievi hanno lavorato e continuano a lavorare con passione e serietà. Ho cercato di trasmettere al meglio il mio messaggio. Questo ponte con la Cina deve essere rafforzato di più.La città è davvero interessante da visitare, le persone sono molto calorose, c’è stata anche occasione di mangiare insieme ad un gruppo di persone”.

Altrettanto felice il Maestro James Ying Yu Lai che ha così dichiarato: “Ho visto grande interesse in tutti gli studenti dai più piccoli ai più grandi, un grande impegno di entrare nella mentalità di questa speciale disciplina. La città mi è piaciuta molto ed i genitori hanno compreso lo spirito di questa arte marziale”.

Infine la riflessione di Francesco Giannicola, uno degli allievi : “In generale è fondamentale guardare oltre il nostro orticello, creare questo ponte sarà importante in futuro come scambio non solo sportivo bensì anche culturale”.

Altre dichiarazioni lasciate dai protagonisti di questo evento: