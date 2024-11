L’ associazione Anassilaos dedica un incontro all’architetto Renzo Piano

Si terrà martedì 13 gennaio alle ore 17,30 presso la Sala di San Giorgio al Corso l’incontro che l’Associazione Culturale Anassilaos giovani – sezione Architettura & Design – dedica ad uno degli architetti più conosciuti al mondo, Renzo Piano. Della figura dell’artista, erede della grande tradizione italiana, parlerà il giovane responsabile della Sezione, Claudio Sergi. Renzo Piano è da

considerare un pilastro dell’architettura contemporanea. Nato in una famiglia di costruttori, ha da sempre calcato il palcoscenico dei cantieri della sua terra, Genova. La sua passione verso il mondo dell’edilizia lo ha spinto, una volta presa la maturità scientifica, a frequentare l’università di architettura a Firenze, per poi trasferirsi al Politecnico di Milano dove si laurea nel 1964. Durante gli studi universitari si reca molte volte a Parigi dove frequenta, presso la Conservatoire National des Arts et Métiers, le lezioni di Jean Prouvé. Da lì il giovane Piano delinea la sua figura professionale. L’incontro con Richard Rogers e Gianfranco Franchini gli offre la possibilità di vincere nel 1971 l’appalto per la progettazione del centro commerciale di Parigi, nel centralissimo 4° arrondissement, denominato CENTRE POMPIDOU noto anche come BEAUBOURG. Svariati da allora in poi sono i suoi progetti che spaziano dalle riqualificazioni urbanistiche di impianti industriali dismessi (LE ALBERE ex stabilimento MICHELIN a Trento), alla progettazione di un’isola artificiale destinata ad accogliere l’aeroporto internazionale di Osaka in Giappone. In Italia ha firmato importanti progetti come la riqualificazione dell’area portuale di Genova per i 500 anni della scoperta dell’America, l’edificazione della chiesa a San Giovanni Rotondo dedicata a San Pio , il parco musicale di Roma detto gli “SCARABEI”. Nei suoi immensi studi di progettazione, la Renzo Piano Building Workshop (RPBW), sono concentrati i modellini in scala di tutte le sue opere, ognuno dei quali rappresenta una storia progettuale evolutiva, un pensiero architettonico, una filosofia costruttiva, partorita dalla mente caleidoscopica di un professionista made in Italy.