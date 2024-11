L’ Aurora Calcio scalda i motori, al via la nuova stagione sportiva 2014/2015.

Inizia la stagione sportiva 2014/2015 per l’ Aurora Calcio, compagine reggina che nelle ultime tre stagioni ha fatto sognare i propri tifosi scalando le vette di tre categorie, approdando di fatto quest’anno in Promozione.Una enorme soddisfazione per tutto l’entourage dell’Aurora, che ha ancora voglia di stupire, così come spiega il Presidente Danilo Del Popolo: “Per noi sono state stagioni esaltanti quelle appena vissute, siamo consapevoli della difficoltà del campionato di Promozione, ma vogliamo continuare a fare bene, lo dobbiamo in primis ai nostri tifosi che con la nostra stessa passione non hanno mai smesso di starci accanto. Noi viviamo il calcio come momento di aggregazione, come occasione per divertirci, sempre con professionalità e serietà, qualità che hanno contraddistinto da dieci anni a questa parte il nostro staff dirigenziale ed i nostri tesserati”.Dunque giorno 7 e giorno 8 i ragazzi si ritroveranno nel consueto campo di Croce Valanidi agli ordini del mister Gianni Minniti coadiuvato brillantemente dal secondo Andrea Ferri, mentre la prima fase della preparazione inizierà giorno 11 Agosto. Il 7 e l’ 8 cominceranno i test fisici con il Prof. Lorenzo D’Ascola, nuovo preparatore atletico dei reggini e del Bocale calcio. Non l’unica novità in società, infatti ai veterani dirigenti Sconti e Minniti si sono aggiunti, oltre al citato preparatore atletico, Antonio Monterosso, da sempre a dire il vero al seguito della squadra e Nicolino D’Ascoli, in qualità di responsabile della comunicazione.La solidità dell’Aurora è dimostrata dalla conferma in blocco dei senatori, infatti i vari Favasuli Leo (capitano confermato), Gattuso Francesco, Vazzana Antonio, Laganà Demetrio, Crucitti Daniele senza alcuna rimostranza continuano ad indossare la maglia bianco/blu con orgoglio e con dedizione. In più ci sono i nuovi arrivi, l’attaccante Emanuele Ficara, ex Deliese, Paolo De Stefano e Santo Bianco, ex Greffa Mosorrofa, l’estremo difensore Domenico Calarco, ed i riscatti di Livio Vazzana e Gaetano Cangeri. L’Aurora certamente non si fermerà qui, il mercato è ancora lungo e sotto l’ombrellone la dirigenza starà pensando a qualche altro colpo per rinforzare una rosa già di tutto rispetto.Inoltre a breve verranno annunciate altre importanti novità, a cominciare dalla nuova campagna abbonamenti. Insomma con l’ Aurora Calcio le sorprese non finiscono mai.