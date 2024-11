Sarah Jane Morris in concerto al Parco Ecolandia di Reggio Calabria

Sarah Jane Morris, poliedrica artista dalla voce inconfondibile ritorna in Italia assieme a due grandi chitarristi: Tim Cansfield, che vanta collaborazioni con Elton John, Annie Lennox, Bee Gees, Seal, Swing Out Sister, Terence Trent D’Arby, Lisa Stansfield e Jonathan Butler, e Tony Remy eccellente partner musicale di artisti del livello di Sting, Herbie Hancock, Jack Bruce, Jazz Crusaders e Pee Wee Ellis.

Il concerto della cantante inglese rappresenta un appuntamento imperdibile per gli appassionati di buona musica calabresi e siciliani. Una voce splendida, che riesce a toccare le tonalità basse per incarnare lo spirito “black”, in uno scenario magico, con le suggestioni di chitarre acustiche e note che toccano il Soul, il Blues, il Pop e lo Smooth Jazz. Da Southampton in Inghilterra verso il mondo ed il al Parco di Ecolandia di Reggio Calabria, una produzione elegante e con particolari giochi di luce.

Un sound elegante, pieno di pathos e di emozioni, l’interpretazione di Sarah Jane Morris diventa melodica estensione dell’anima, che cattura gli spettatori accompagnata dal suono delle chitarre che sottolineeranno ed esalteranno una serata di grandi emozioni.

Stili diversi tra swing, pop country, blues, funk, soul e smooth jazz incorniciano le atmosfere, la voce e la grande presenza scenica di Sarah Jane Morris. Di lei si ricordano gli esordi e la notorietà acquisita insieme ai Communards sul finire degli anni ottanta ed il duetto con Jimmy Sommerville nella canzone “Don’t leave me in this way”. In Italia memorabile la vittoria del Festival di Sanremo, in coppia con Riccardo Cocciante con il brano “Se stiamo insieme”.

Il 24 giugno sarà una serata speciale, con la possibilità di unire la visita del Parco Ecolandia, una realtà importante della città, da scoprire nella sua bellezza, passeggiando intorno al Forte ed al fossato, perdendosi con lo sguardo verso il panorama dello Stretto.

I biglietti per il concerto, al costo di 14 € inclusa prevendita, sono disponibili on line sul sito www.inprimafila.net e nei punti prevendita autorizzati a Reggio e provincia. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero telefonico 0965.679905 o per e mail scrivendo a info@parcoecolandia.it.

Incredibili suggestioni acustiche stanno arrivando. …

